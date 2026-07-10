SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sigorta hukuku ve usul ekonomisi ilkeleri açısından emsal niteliğinde bir karara imza attı. Geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve sürekli iş göremezlik tazminatlarını tek bir dava ile talep etmek yerine bilinçli olarak üç farklı dosyaya bölen ve bu yolla davalı aleyhine üç kez ayrı vekalet ücretine hükmettirilmesini sağlayan avukatın bu hamlesi, yüksek mahkemeden döndü.

Zincirleme Davalar Usul Ekonomisini İhlal Eder

Kararda, Anayasa’nın 141. maddesinde yer alan 'davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması' ilkesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 30. maddesindeki 'Usul Ekonomisi' ilkesine vurgu yapıldı. Yargıtay, tek bir dava ile çözülebilecek uyuşmazlıkların zincirleme davalara konu edilmesinin kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

Türk Hukukunda Yeni Kavram: 'Yargısal Taciz'

Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 2. maddesinde düzenlenen 'Dürüstlük Kuralı' ve 'Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı' çerçevesinde inceleme yapan 4. Hukuk Dairesi'nin kararında, 'Davacının gerçek zarar kalemlerini öğrendikten sonra ikinci ve üçüncü kez dava açarak, davalıyı icapsız yere her dava dosyası için ayrı vekalet sözleşmesi yapmak zorunda bırakmak, ilave yargılama giderine yol açmak, keza gereksiz yere emek ve mesai harcamasına sebebiyet vermek, mahkemeye erişim hakkının kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gereken, ‘yargısal taciz’ mahiyetindedir' denildi.

Maluliyet Raporları ve Mükerrer Hesaplama Bozma Nedeni Oldu

Yargıtay, 'yargısal taciz' değerlendirmesinin yanı sıra dosyada iki önemli hukuki hata daha tespit ederek, Adli Tıp ile Sigorta Tahkim Komisyonu'nun aldığı maluliyet raporları arasındaki çelişkinin giderilmeden hüküm kurulması, daha önce başka bir dosyada hüküm altına alınan 270 günlük geçici iş göremezlik süresinin, bu dosyada aktüer tarafından bilinen dönem hesabına mükerrer olacak şekilde dahil edilmesi hatalı bulundu.

Karar Vekalet Ücreti Yönünden Bozuldu

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davacı vekili tarafından aynı kazaya ilişkin açılan tüm dosyaların celp edilerek incelenmesine, mahkemeye erişim hakkının kötüye kullanılması ve usul ekonomisi ilkeleri gözetilerek davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla İtiraz Hakem Heyeti kararının bozulmasın oy birliğiyle karar verdi.