Son Mühür - Menderes Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte nüfusun hızla arttığı sahil şeridinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla atık toplama çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Ekipler, bölge genelinde rutin çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra çevreye bırakılan farklı nitelikteki atıkları da düzenli olarak toplayarak bertaraf alanlarına taşıyor. Sahil bölgesindeki bu yoğunlaştırılmış mesainin yaz dönemi boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Yoğun nüfusa özel ekiplerle müdahale

Yaz aylarında yaşanan nüfus artışının atık miktarına doğrudan yansıdığını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Atıklar konusunda düzenli çalışıyoruz. Bu çalışmalara önem veriyoruz. Yaşanan her türlü zorluğa rağmen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ayrı bir çaba içerisindeyiz. Çöplerin haricinde moloz, bahçe ve eşya atıkları da ayrı bir çalışma gerektiriyor. Biz de ayrı bir ekipler bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak toplama işlemini gerçekleştiriyor. Sahil bölgemize yaz aylarında daha büyük bir ağırlık veriyoruz. Yaşanan nüfus yoğunluğu atıkların miktarına da yansıyor. Bu sebepten dolayı bu aylarda sahil bölgesinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Hizmetimiz yoğun bir çaba ile sürecek.” şeklinde konuştu.

Başkan İlkay Çiçek, ilçenin doğal yapısının korunabilmesi için belediyenin yürüttüğü temizlik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Farkındalık etkinlikleriyle bu konuyu sürekli gündemde tuttuklarını ifade eden Çiçek, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Doğal güzelliği ile örnek olan ilçemizin doğasını korumak adına topyekün bir çaba gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Farkındalık etkinliklerimiz ile bunu daima vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; bu konuda hassas olmalarıdır. Doğamız, çevremiz için farkında olalım. Duyarlı davranarak doğayı birlikte koruyalım. Geleceğimize en büyük mirasımız bu olacaktır.”