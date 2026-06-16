Son Mühür / Merve Turan - Karşıyaka Belediye Başkanı hız kesmeden çalışmalarına ve saha denetimine devam ediyor. Katılımcı ve yerinden yönetim anlayışı ile hizmet üreten Başkan Ünsal ilçeyi adeta karış karış gezerek vatandaşla doğrudan temas kurmaya devam ediyor.

Bu ziyaretlerden biri de Sancaklı köyü oldu. Sancaklı köyünü ziyaret eden Belediye Başkanı Ünsal, vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Sancaklı Muhtarlığı’nda köy sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ünsal, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yatırımlar yerinde incelendi

Muhtarlıktaki görüşmenin ardından köyü ziyaret eden Ünsal, daha önce yine köy sakinlerinin talepleri üzerine yapılan halı sahayı ve çocuk parkını inceledi.

Başkan Ünsal: "Sancaklı, sık sık uğradığım bir yer haline dönüştü"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kentin yoğun stresinden biraz uzaklaşıp, samimi ve karşılıksız sevgi besleyen dostlarla zaman geçirmek için çok sık uğradığım bir yer haline dönüştü Sancaklı. Güler yüzlü karşılamaları, samimi misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.