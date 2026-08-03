Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni dönem öncesi kadro yapılandırmasını hız kesmeden sürdürüyor.

Bençte 9 yıllık aranın sonrasında tekrar Nenad Markovic’i yetkili kılan yeşil-kırmızılılar, transfer rotasını tanıdık isimlere çevirmiş durumda.

Altyapısından yetişen Yavuz Gültekin’i Bursaspor’un kadrosuna tekrar dahil ederek ilk hamlesini yapan İzmir temsilcisi, bir diğer eski oyuncusu Hakan Sayılı ile de el sıkıştı.

1 yıl aradan sonra yuvaya dönüyor

Daha önce 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Karşıyaka forması giyen Hakan Sayılı, 1 yıllık aranın sonrasında tekrar yeşil-kırmızılı renklere bağlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Mersin Spor’da geçiren 26 yaşındaki ve 2.03 metre boyundaki uzun forvet, kötü bir sakatlık yaşayarak sezonu erken kapatmak zorunda.

kalmıştı. Tedavi sürecinin ardından Karşıyaka’nın teklifini kabul eden tecrübeli oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşmenin imzalanması planlanıyor.

Ergi Tırpancı transferinde olumsuz sonuç çıktı

Transfer çalışmalarında yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka yönetimi, Hakan gibi yolu Mersin Spor’dan geçen bir diğer eski oyuncusu Ergi Tırpancı için de temasa geçti. Ancak yapılan görüşmelerden beklenen sonuç çıkmadı.