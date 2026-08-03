Son Mühür- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından Karşıyaka Vilayet Evi'nde bir istişare toplantısı düzenlendi. Program, TÜGVA İzmir İl Başkanı Muhammet Yiğit Aslanata öncülüğünde gerçekleşti. Gençlerin ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıya, son yerel seçimlerde AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Genel Sekreter ve mevcut AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ da katıldı. Programda gençlerle buluşan Dağ, teşkilatın çalışmaları ve gelecek vizyona dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dağ: Gençlerimiz ülkemizin yarınlarını güçlü bir şekilde inşa edecek

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"İzmir TÜGVA Teşkilatımızın düzenlediği istişare toplantısına katılım sağlayarak gençlerimizle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin üstleneceği rolü, teşkilat çalışmalarını ve ortak hedeflerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir program gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki; milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı ve bilinçli gençlerimiz, ülkemizin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa edecektir. TÜGVA İzmir Teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Aslanata: Hamza Bey siyasi ve geçmiş tecrübesini aktardı

Toplantıya dair Son Mühür'e açıklamalarda bulunan TÜGVA İzmir İl Başkanı Muhammet Yiğit Aslanata, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirtti. Aslanata, Hamza Dağ'ın toplantıda siyasi birikimini, geçmiş tecrübelerini gençlerle paylaştığını aktardı ve genel planlamalar üzerine konuşulduğunu ifade etti. Buluşma kapsamında gençlerin okuması gereken kitaplar ve kişisel gelişim üzerine de fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. TÜGVA İl Başkanı Aslanata, programının mevcut istişare odaklı gerçekleştiğini ve toplantı sırasında yeni bir buluşma tarihinin henüz konuşulmadığını da sözlerine ekledi.