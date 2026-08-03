Mehmet Akif Topal'ın ölümü Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesini yasa boğdu. Küçük yaşta yaşanan kayıp, beldede derin üzüntü yarattı.

Kazanın ayrıntıları ve genç sürücünün kim olduğu kısa sürede merak konusu oldu. Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Eşmekaya kavşağında meydana geldi

Olay dün gece yarısı Aksaray-Konya karayolu üzerinde yaşandı. Eşmekaya kavşağındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktada iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kazaya Yaşar T. yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savruldu.

Motosikleti kullanan Mehmet Akif Topal ile arkasındaki A.H. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından iki yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen Topal kurtarılamadı, diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Mehmet Akif Topal kaç yaşındaydı?

2012 doğumluydu ve henüz 14 yaşındaydı. Aslen Aksaraylıydı, ailesi Eşmekaya beldesinde yaşıyor.

Babasının adı Hasan Topal. Dedesi Mehmet Topal ise beldede uzun yıllardır tanınan bir isim.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. Motosikletin plakasız olması ve sürücünün yaşı, soruşturmanın odağında bulunan başlıklar arasında.

Taziye mesajları peş peşe geldi

Acı haberin duyulmasıyla birlikte beldeden ve çevre yerleşimlerden taziye mesajları gelmeye başladı. Sosyal medyada da yoğun paylaşım yapıldı.

AK Parti Aksaray İl Genel Meclisi Üyesi Tayfur Başkan da bir mesaj yayımladı. Başkan, Topal ailesiyle yıllardır komşuluk yaptığını belirterek yaşananın tüm beldenin acısı olduğunu ifade etti.

Mesajında bir evladın ardından söylenecek sözlerin ailenin yüreğindeki ateşi söndürmeye yetmeyeceğini dile getirdi. Genç sürücünün babasına, dedesine, annesine ve Eşmekaya halkına başsağlığı diledi.

Beldede bugün yoğun bir kalabalığın cenazeye katılması bekleniyor. Yetkililer ise kavşaktaki trafik düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesi çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Bölge sakinleri, aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını dile getiriyor. Karayolu üzerindeki kavşağın gece görüşünün zayıf olduğu yönündeki şikâyetler de yeniden gündeme geldi.