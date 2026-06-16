Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB) önemli iştirakleri arasında yer alan İZDOĞA ve İZBETON şirketlerine yönelik, Sayıştay raporlarındaki usulsüzlük tespitleri üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı. "Güveni kötüye kullanma" ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yürütülen sürecin memnuniyet anketi bacağında mahkeme tahliye kararları verdi. Dün 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davanın seyrini değiştiren kararlar arka arkaya geldi.

'Anket dosyasına' hakim kararını verdi

İZBETON üzerinden gerçekleştirilen geçmiş döneme ait "memnuniyet anketi" işlemlerindeki hata ve usulsüzlük iddialarını içeren dosya kapsamında tutuklu yargılanan Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek dün hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, anket dosyası incelemesi neticesinde her iki isim için de tahliye kararı verdi:

İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, mahkemenin verdiği adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararının ardından cezaevinden tahliye edildi.

İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, anket dosyasından tahliye kararı almasına rağmen, kamuoyunun yakından takip ettiği "kentsel dönüşüm kooperatifleri davası" kapsamında da tutuklu yargılandığı için cezaevinden çıkamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Soruşturma sayıştay raporu ile başlamıştı

İzmir'de geniş yankı uyandıran operasyonun geçmişi, Sayıştay’ın belediye şirketlerine yönelik yaptığı incelemelere dayanıyor. Şirketlerin geçmiş dönem işlemlerinde usulsüzlük ve hata yapıldığının raporlanması üzerine adli makamlar harekete geçmişti.