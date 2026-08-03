SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve meslek onurunun korunmasına yönelik yürütülen disiplin çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suç örgütleriyle mücadelenin yargı teşkilatı içinde de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, 'Kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz' dedi.

Sıfatlar Kimseye Ayrıcalık Sağlamaz

Yargı mensuplarının büyük çoğunluğunun görevini onurla yerine getirdiğini belirten Bakan Gürlek, denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiğini ifade edrek, 'Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

2026 Yılı Disiplin Verileri

HSK İkinci Dairesi tarafından 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkındaki dosya karara bağlandı. Verilen kararların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Disiplin Cezası Uygulanan: 333 kişi

İşlemden Kaldırılan Soruşturmalar: 98 dosya

Ceza Tayinine Yer Olmadığına Karar Verilenler: 80 dosya

Zamanaşımı / Ölüm Nedeniyle Kapatılanlar: 14 dosya

Verilen Disiplin Cezalarının Detayları

Disiplin cezası alan 333 yargı mensubu hakkında uygulanan yaptırımların dökümü ise şu şekilde açıklandı:

Uygulanan Disiplin Cezası Kişi Sayısı

Uyarma 168

Meslekten Çıkarma 84 (69'unun önceden de ihracı bulunuyor)

Yer Değiştirme 30

Kınama 24

Aylıktan Kesme 23

Kademe İlerlemesinin Durdurulması 4

HSK İkinci Dairesi, delil durumları ve hukuki şartlar doğrultusunda disiplin süreçlerini mevzuat çerçevesinde incelemeye ve karara bağlamaya devam ediyor.

