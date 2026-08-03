Son Mühür - Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi çatısı altında her yaştan vatandaşı sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturuyor. Taziyevi olarak da kullanılabilen danışma merkezi, 3. Yaş Üniversitesi, kütüphaneler ve sosyal alanları bünyesinde barındıran merkez, yaz aylarında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/18 Sokak No:19 adresinde yer alan tesiste; yetişkinlere yönelik resim ve örgü kursları, 3. Yaş Üniversitesi programı ve sabah sporu etkinlikleri her gün onlarca yurttaşı ağırlıyor.

Spor, sanat ve zengin kütüphane olanağı bir arada

Gençlerin ve yetişkinlerin ilgi gösterdiği tesiste resim kursu her perşembe 10.00-15.00 saatleri arasında profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Güne zinde başlamak isteyenler için ise her çarşamba ve perşembe 08.30-09.30 saatleri arasında sabah sporu düzenleniyor. Tesiste ayrıca 4 bin kitaplık Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ile 6-12 yaş grubuna 2 bin kitapla hizmet veren Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi yer alıyor. Çocuk kütüphanesinde eğitici oyunlar ve yapbozlar sunulurken, 0-3 yaş çocuk ve annelerine özel bölümler ile ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz etüt hizmeti sağlayan seminer salonu da bulunuyor.

Yürütülen hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tesisin kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde her yaştan ve her kesimden vatandaşımızı sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturuyoruz. Tesiste sürdürdüğümüz resim ve örgü kursları, sabah sporları ve zengin kütüphane olanaklarıyla sosyal bağlarımızı güçlendiriyor; her gün onlarca insanımızı ortak bir paydada buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne bekliyoruz."