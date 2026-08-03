Go Türkiye YouTube kanalını izlemek için ücret ödenip ödenmediği ise merak konusu oldu. Yeni izleyiciler üyelik şartı olup olmadığını araştırıyor.

Kanalın uydu üzerinden yayın yapıp yapmadığı da sorulan başlıklar arasında. Televizyondan takip etmek isteyenler frekans arayışına girdi.

Go Türkiye YouTube kanalı ücretli mi?

Kanalın tamamı ücretsiz erişime açık. İzlemek ya da abone olmak için herhangi bir ödeme yapılması gerekmiyor.

Yayımlanan tanıtım filmleri, belgeseller, mini diziler ve bölgesel gezi videoları herkesin erişimine sunulmuş durumda. Özel bir üyelik ya da paket satın alımı da söz konusu değil.

Aynı altyapıya bağlı GoTürkiye internet sitesi için de durum farklı değil. Sitedeki rotalar, rehberler ve gezi planlama araçları ücret alınmadan kullanılabiliyor.

Türksat uydusunda frekansı bulunmuyor

Go Türkiye geleneksel anlamda bir televizyon kanalı değil. Bu nedenle Türksat uydusunda tanımlı bir frekansı da yok.

Platform tümüyle dijital yayın mantığıyla kurgulandı. İçerikler YouTube, Instagram ve TikTok gibi mecralar üzerinden yayımlanıyor.

Tercihin arkasında ulaşılmak istenen kitle var. Hedef dünya genelindeki potansiyel ziyaretçiler olduğu için sabit yayın akışı yerine internet altyapısı seçildi.

İzleyici böylece istediği destinasyonu istediği saatte açabiliyor. Yapı, klasik yayın akışından ziyade bir dijital kütüphaneye benziyor.

Kanalda hangi içerikler yayımlanıyor

Platform, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde yürütülüyor. Amaç ülkenin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini dünyaya anlatmak.

İçerik yelpazesi hayli geniş. Şehir tanıtımlarından gastronomi videolarına, doğa rotalarından kısa belgesellere kadar farklı formatlar bulunuyor.

Son dönemde bu arşive kurgusal yapımlar da eklendi. Aşk Tadında İzmir, üç dakikalık bölümlerden oluşan mini dizi formatıyla izleyicinin ilgisini kanala yöneltti.

Bölümlerin kısa tutulması sosyal medya kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bir tercih olarak görülüyor. Aynı yaklaşımın farklı şehirler için de sürdürülüp sürdürülmeyeceği ise henüz duyurulmadı.