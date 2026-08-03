Adnan Süvari, Göztepe'yi Avrupa'da yarı finale taşıyan teknik adam olarak hafızalarda yer etti. Kararın duyulmasıyla birlikte hayat hikâyesi de yeniden gündeme geldi.

Sezon boyunca statlarda ve milli maçlarda özel anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu fikrin ilk adımı ise bir kulüpten gelen öneriyle atıldı.

TFF'den futbol tarihine saygı duruşu

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, kararın ardından açıklama yaptı. Türk futbolunun köklü değerlerini geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı.

Büyükekşi, Süvari'yi taktiksel altyapıya yön veren, kolektif oyunu ve hücum futbolunu benimseyen bir öncü olarak nitelendirdi. Göztepe ile elde ettiği Avrupa başarılarının ve milli takımdaki özverisinin futbol tarihine geçtiğini söyledi.

Ligin bu isimle anılması yönündeki teklif daha önce Kasımpaşa Spor Kulübü'nden geldi. Futbol kamuoyu da öneriye geniş destek verdi.

Adnan Süvari kimdir, nereli?

1926 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Ömrünün büyük bölümünü ise İzmir'de geçirdi.

Futbolculuk döneminin ardından antrenörlük eğitimi almak için Londra'ya gitti. Oradan edindiği birikimle Türkiye'ye döndü ve sahaya bambaşka bir anlayış getirdi.

1960'lı yıllarda Göztepe'nin başına geçmesi kırılma noktası oldu. Uyguladığı 4-3-3 dizilişi ve total futbol yaklaşımıyla sarı-kırmızılı takımı Avrupa devlerine kafa tutan bir ekibe dönüştürdü.

Göztepe, onun döneminde 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükseldi. Ertesi sezon ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale kadar gitti. Fevzi Zemzem gibi isimler de bu sistem içinde parladı.

Milli takım dönemi ve son yılları

Kulüp başarılarının yanında A Milli Takım'ın da mimarları arasında yer aldı. 1966-1969 yılları arasında milli takımın teknik direktörlüğünü yürüttü.

1970'lerin başında ağabeyinin vefatı ve yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar üzerine hem Göztepe'den hem de milli takımdan ayrıldı. Sonraki dönemde TFF üyesi olarak futbolun yönetim tarafına katkı sundu.

Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaparak futbol bilgisini okurlarla paylaştı. 6 Haziran 1991'de Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ardında bıraktığı oyun anlayışı, Türk futbolunda hâlâ referans olarak anılıyor. Yeni sezonda adının ligle birlikte yaşatılacak olması da bunun bir göstergesi.