Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi, çocuklara ve toplumsal güvenliğe yönelik riskleri azaltmayı amaçlayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediyenin nisan ayı meclis gündeminde yer alan ve daha önce önerge olarak sunulan “pazar yerlerinde kesici ve delici alet satışının yasaklanması”na ilişkin düzenleme, ilgili komisyonlarda oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu önerge, Esnaf, Sanatkârlar ve Pazar Yerleri Komisyonu ile Hukuk Komisyonu tarafından ortaklaşa değerlendirilmiş; yapılan incelemeler sonucunda düzenlemenin kamu güvenliği açısından gerekli olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Komisyon raporunun meclis gündemine alınmasıyla birlikte, düzenlemenin yasalaşması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Çocukların korunması öncelikli hedef

Hazırlanan raporda, son yıllarda özellikle çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarına dikkat çekildi. Kesici ve delici aletlerin kullanıldığı vakaların yalnızca mağdurlar üzerinde değil, aileler ve toplum genelinde de derin etkiler yarattığı vurgulandı. Bu kapsamda, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin korunması, şiddet döngüsünün kırılması ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi amacıyla daha güvenli kamusal alanların oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.

Yasak hangi alanları kapsıyor?

Yeni düzenlemeye göre; belediyenin yetki alanı içerisinde bulunan semt pazarları, üretici pazarları, tematik pazarlar ve ikinci el satış organizasyonları gibi alanlarda bıçak, sustalı, kama, hançer, satır, balta, kılıç ve benzeri kesici-delici aletlerin satışı yasaklanacak.

Ancak bu yasak, ruhsatlı iş yerlerinde yürütülen olağan ticari faaliyetleri kapsamayacak. Yani düzenleme, yalnızca geçici satış alanları ve belediye tarafından düzenlenen etkinliklerle sınırlı olacak.

Yaptırımlar Netleşiyor

Karara aykırı hareket edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacak. Denetim ve yaptırım süreçlerinin ise belediyenin yetkili birimleri tarafından yürütülmesi planlanıyor.