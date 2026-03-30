Son Mühür/ Osman Günden- THK Güzelbahçe Şube Başkanı ve Çevre Mühendisi Yakup Ateş, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında hayati uyarılarda bulundu. Atık sorununu "modern dünyanın en büyük krizi" olarak tanımlayan Ateş, çözümün geri dönüşümden ziyade "atığı hiç oluşturmamakta" yattığını vurguladı.

"Atık dağları geleceğimizi tehdit ediyor"

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün sürdürülebilir bir yaşam için kritik bir dönemeç olduğunu belirten Yakup Ateş, bireysel tüketim alışkanlıklarının devasa bir kirlilik yüküne dönüştüğüne dikkat çekti. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyar ton evsel katı atık üretildiğini hatırlatan Ateş, "İzmir’de günde 6 bin tonu bulan atık miktarı, sadece toprağımızı ve suyumuzu zehirlemiyor, aynı zamanda geleceğimizi de tüketiyor" dedi.

"TÜİK 2024 verileri: Kişi başı 1,09 kilogram atık"

Türkiye'nin atık karnesine dair güncel verileri paylaşan Ateş, 2024 yılı sonu itibarıyla belediyeler tarafından toplanan günlük kişi başı ortalama atık miktarının 1,09 kilogram olduğunu ifade etti. 2024 yılı istatistiklerinde öne çıkan diğer çarpıcı rakamlar ise şöyle sıralandı:

Toplam Belediye Atığı: 32,3 milyon ton.

Geri Kazanım Oranı: %36,08.

Bertaraf Edilen Atık: 138 milyon ton atık, düzenli depolama tesislerinde işlem gördü.



"Geri dönüşüm yetmez, kaynağında reddetmeliyiz"

Sıfır atık felsefesinin temelinin "azaltmak" üzerine kurulu olduğunu belirten Çevre Mühendisi Ateş, "Reddet, Azalt, Yeniden Kullan" disiplininin önemini vurguladı. Ateş, "Geri dönüşüm kıymetli bir adım ancak asıl başarı atığı hiç oluşturmamaktır. İhtiyacımız olmayanı reddetmeyi, tek kullanımlık ürünlere veda etmeyi ve tamir kültürünü yeniden canlandırmayı bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Küçük adımlar, büyük dönüşümler getirir

Toplumsal dönüşümün mutfaktan ve günlük tercihlerden başladığını ifade eden Ateş, vatandaşları atıkları kağıt, plastik, cam ve metal olarak kaynağında ayrıştırmaya davet etti. Her tercihin bir iz bıraktığını söyleyen Ateş, "Sabah içtiğimiz kahvenin bardağından marketteki ambalajlara kadar her seçimimiz ekonomiye ya ham madde olarak dönecek ya da doğada kirlilik olarak kalacak" dedi.

"Yarın çok geç olabilir"

Açıklamasını anlamlı bir çağrıyla noktalayan THK Güzelbahçe Şube Başkanı Yakup Ateş, doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Atıkları çöp değil birer 'kaynak' olarak görmeye başladığımızda gerçek dönüşüm sağlanacaktır. Şehirlerimizin temizliği ve çocuklarımızın sağlığı, bugün vazgeçtiğimiz tek bir plastik şişe ile başlar. Gelin, atıkları yönetmeyi değil, üretmemeyi hedefleyelim."