Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhurbaşkanı kararıyla İzmir Karşıyaka ve Bostanlı İskele alanlarına yönelik imar planı revizyonu ve ilavesinin onaylanmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Yapılaşmanın en fazla 3 kat ve 15 metreyle sınırlandırıldığı düzenlemeye tepki gösteren Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Avukat Cihan Türsen, ‘yargı yoluyla’ mücadele çağrısı yaptı. Asıl amacın bölgeyi özelleştirerek sahile devasa bir alışveriş merkezi (AVM) kazandırmak olduğunu iddia eden Türsen, "Amaçları mevcut garabetin dört misli büyüklüğünde, güya iskele adı altında sahile satılık AVM yapmak" dedi.

"10 Haziran’a kadar iptal davası açılması şart"

Bostanlı ve Karşıyaka İskele Plan Tadilatlarına yönelik itiraz sürecinin tamamlandığını belirten Türsen, Karşıyaka Belediyesi’nin bu itirazları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderdiğini ancak yasal süresi içinde olumlu bir yanıt beklemediklerini ifade etti. Sürecin bundan sonraki aşamasının yargı olduğunu vurgulayan Türsen, 10 Haziran 2026 tarihine kadar iptal davalarının açılması gerektiğinin altını çizdi. Türsen, “İtirazlar yapıldı, Karşıyaka’da önemli sayıda itiraz sağladık. Karşıyaka ve İzBB tarafından iptal davası açılırsa herkesin dava açmasına gerek olmaksızın katılma dilekçesi vererek taraf olabiliyoruz. Ancak süre açısından bir risk ve dava açıp açmama adına bir tereddüt olarak görürsek biz vatandaş olarak açacağız. Büyük ihtimal ben dava açacağım ve diğer vatandaş da benim açtığım davaya katılacaklar. Karşıyaka Belediyesi’nin bu konuyu önemsediğini düşünüyorum. Ancak dava süreci ve itirazlar bayramdan önce bitmişti. Ben Karşıyaka Belediyesi’nin dava açacağını düşünüyorum. Büyükşehir ise mevcut iskelelerin korunması, bunun üzerinde beş misli yapılara da dava açacağını söylemişti. Biz bu konuyu sıkı takip ediyoruz. Dilekçelerimiz hazır bekliyoruz” mesajı verdi.

“Bir an önce harekete geçilmeli”

“Karşı çıkmak için karşı çıkan bir düşünce ve komplekse sahip değiliz. Bu durum kente büyük bir aykırılık” sözleriyle devam eden Türsen, “Asıl maksadı iskele değil özelleştirme idaresine satma ya da kiralama üzerine ilerleyen bu anlayışı kabul etmiyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Bugün Bostanlı iskelesi zaten sadece iskele değil. Bir katı restoran, bir katı başka bir şey olması çok büyük hata. Bostanlı’da yapılaşma 18 bin metrekareye çıkacak ve yapılaşma üç katına çıkacak. Bu yüzden bir an önce harekete geçilip yargı yoluna gidilmeli” diye konuştu.