Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Mavişehir’de yer alan kapılarını 2011 yılında hizmete açılan, ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek ‘özel müze’ statüsüne kavuşan, Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi kapandı. Fotoğrafçı Hamza Rüstem’in torunu, müzenin kurucusu ve objelerin bağışçısı Mert Rüstem ise duruma tepki gösterdi. Torun Mert Rüstem, sözleşmesinin olması nedeniyle kapanmadan önce tarafına bilgi verilmesi gerektiğini, ancak kapatıldıktan sonra olaydan haberdar olduğunu belirtti.

“Müze Kent A.Ş.’ye devredilmiş”

Müzenin restoran olacağının bilgisini aldığını öne süren Mert Rüstem, “Müzenin kapatıldığını pazartesi günü öğrendim. Normalde sözleşmem gereği, yeni bir gelişmede bana bilgi verilmesi gerekiyor ama verilmedi. Müzenin teslim edilmesi üzerine bir yere söz verilmiş. Öğrendiğime göre de müze, belediyenin şirketi Kent A.Ş.’ye devredilmiş. Restoran gibi bir şey yapacaklarını öğrendim. Müzeye yakın bir yerde de yeşil alan var, orada da inşaata başlayıp müzeleri oraya taşıyacaklarmış. Belediyenin yapacak bütçesi de yok” dedi.

“Tarihi eserler naylon poşete konuşmaz, tedbirsizce klimaları sökmüşler”

Yürütmeyi durdurmak için hukuk yoluna başvuracağını açıklayan Mert Rüstem, “Biz artık hukuk yoluna başvuruyoruz. Hukuken iadesini talep etme hakkım var. Duvarları yıkarak klimaları da sökmüşler. İçeride tarihi eşyalar dururken, klimaların bilinçsiz, gelişigüzel sökülmesi, paketlenmesi… Tarihi eser naylon poşetlere saklanmaz. Taşımak için ise kullanılır ama sürekli kalacaksa naylon olmaz. Poşette, eserler rutubet yapar ve bozulur, eserler için çok tehlikeli. Hiçbir bilgileri yok. Ne yapacağımız bilmiyorum. Tek başvuracağım yol yürütmeyi durdurma almak.Belediye başkanı ile görüştük ama somut bir gelişme yok.” şeklinde konuştu.

Belediye yetkilileri de durumu anlattı

Söz konusu gelişme hakkında Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, “Yer itibariyle belediyeye bağlı, eserler ise bakanlığa kayıtlı. Kayıtlarda fotoğraf evi müzesi olarak geçiyor. Tam olarak bakanlığa bağlı değil, belediye kontrolünde. Milli mücadele parkı içerisinde belediyenin tek katlı lojmanı vardı. Lojman binasına sanat, sergi yaka isimli bir projemiz var. Orası tamamen sanatsal aktivitelerin olacağı sanat üssü olacak. Kapandığı söyleniyor ama Mert Rüstem yaklaşık 2 ay önce belediye başkanı ile görüştü. Yapılacak projenin işi gösterildi. Hamza Rüstem fotoğraf müzesini daha etkin bir yere taşıyacağız. Mert Rüstem durumdan bilgili. Pazartesi günü kapatılacağından bilgisi yokmuş. Mert Rüstem, ‘bilgim olsaydı eşyalarımı toplardım’ demiş. Bakanlığa bağlı eserler olduğu için belli bir prosedür var. Kaldırıldı, müzeden vazgeçildi gibi bir durum söz konusu değil. Projenin ekim ayı gibi bitmesi bekleniyor. Karşıyaka yeni yıla yeni bir sanat üssü ile girecek. Hamza Rüstem müzesi yeniden açılacak” şeklinde bilgi verdi.