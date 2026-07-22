Yeni sezon öncesi sponsorluk görüşmelerini sürdüren Karşıyaka’da, bir yandan da takımı emanet edecek başantrenör için çalışmalar devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetimin, geçen sezonun son 7 haftasında göreve gelerek 5 galibiyet alan ve takımı ligde tutmayı başaran Ahmet Kandemir ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İzmir ekibinin aynı zamanda listesinde yer alan eski çalıştırıcısı Nenad Markovic ile de ilk teması kurduğu ifade edildi.

Markovic Dönüşe Sıcak Bakmıyor

Son olarak Yunanistan temsilcisi Panionios’u çalıştıran Boşnak koç Nenad Markovic, daha önce 2016-2017 sezonunda da Karşıyaka’da görev yapmıştı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yeşil-kırmızılı kulübe yeniden dönmeye sıcak bakmadığı ve yönetimin bu gelişme üzerine rota değiştirerek alternatif isimlerle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.