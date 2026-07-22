Sisteme girişte sayfaların geç açılması ve bazı hizmet ekranlarına ulaşılamaması kullanıcıların gündeminde yer tutuyor. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada da paylaşılan aksaklıkların ardından gözler resmi makamlara çevrildi.

E-DEVLET 22 TEMMUZ'DA NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet sisteminde yaşanan gecikmelerin arkasında teknik ve kullanıcı kaynaklı çeşitli etkenler yer alıyor. İşlem yoğunluğunun arttığı dönemlerde veya planlı bakım ile teknik güncelleme zamanlarında sistem performansında yavaşlama yaşanıyor.

Sunucu yoğunluğu, internet bağlantısındaki kesintiler, kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve cihaz bazlı teknik sorunlar sisteme erişimi etkiliyor. Bunların yanı sıra tarayıcı önbellekleri, uygulama güncellemeleri ya da ağ bağlantısı problemleri e-Devlet'e girişi zorlaştırabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim iddialarının ardından vatandaşlar sistemin tam anlamıyla normale döneceği zamanı araştırıyor. Altyapıda meydana gelen benzer teknik aksaklıklar çoğunlukla kısa süre içerisinde gideriliyor.

Sistemin güncel durumuna dair resmi kanallar üzerinden duyuru yapılması beklenirken kullanıcılar gelişmeleri izliyor.