Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka’da Ocak 2026’da yapımına başlanan ve aynı yıl tamamlanacağı duyurulan Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi’nin hâlâ başlangıç aşamasında kaldığını ifade etti. Proje alanındaki duruma tepki gösteren Saygılı, yerel yönetimin vaatlerini yerine getirmediğini ve kentin zaman kaybettiğini savundu.

"İzmir umurlarında değil"

Mevcut ve geçmiş belediye yönetimlerinin projeleri tamamlayamadığını dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Güzel İzmir’imiz, CHP’nin eski ve ya da mevcut ama her haliyle beceriksiz belediye yönetimlerinin elinde her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Cemil Tugay ve ondan önceki CHP’li belediye başkanları, İzmir’de ya bir işe başlayamıyor ya da başladıkları işi bitiremiyor. Bunun son örneklerinden biri de Karşıyaka’daki Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi. 2026 yılının Ocak ayında başladıkları ve yine 2026 yılı içerisinde tamamlayacaklarını söyledikleri üst geçit projesinde hâlâ başladıkları yerdeler. Neden? Verdikleri sözü tutmuyorlar. Başladıkları işi bitirmiyorlar. İzmir’in kaynaklarını, vaktini ve enerjisini çalıyorlar. İzmir umurlarında değil!" dedi.

"Zemin etüdünün projeye uygun olmadığı ortaya çıktı"

Çalışmaların teknik altyapı eksikliği nedeniyle durduğunu belirten Saygılı, "Teknik açıdan hazır olmayan bir projeye başladılar. Çalışmalar başladıktan sonra yapılan zemin etüdünün projeye uygun olmadığı ortaya çıktı. Sonuç ne oldu? Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi. Üstelik aylardır bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Ancak ne bu mağduriyeti gören ne de vatandaşın ve esnafın sesini duyan bir belediye yönetimi var. Proje ilerlemiyor, sorun çözülmüyor; olan yine halkımıza ve esnafımıza oluyor." ifadelerini kullandı.

Belediyenin önceliklerini ve yönetim anlayışını eleştirmeye devam eden Bilal Saygılı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Parti içi kavgalarına, bankamatik memurlarını istihdam etmeye, işçinin alın teriyle tatil yapmaya vakitleri var ama İzmirliyi dinlemeye vakitleri ve tahammülleri yok! Biz “beceriksizler” derken boşuna söylemiyoruz! Bu ne ilk ne de son olacak. Çünkü bu zihniyetin önceliği İzmirliye hizmet etmek değil. İzmir’i yarım kalan, sürüncemede bırakılan projeler şehrine çevirdiler. İzmirlinin parasını plansız ve beceriksiz bir yönetim anlayışıyla çarçur ediyor, hizmet üretemiyor, İzmir’e zaman kaybettirmeye devam ediyorlar. Kaybeden yine İzmir, kaybeden yine İzmirli oluyor!"