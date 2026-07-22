SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görev yapacak avukatlara yönelik düzenlediği eğitim seminerlerinin 158.sini tamamladı. 17-18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 28 saatlik yoğun program, kısa süre önce yaşamını yitiren İzmir Barosu önceki dönem Başkanı ve uzun yıllar CMK Eğitim Grubu'na büyük emekler veren Av. Özkan Yücel anısına yapıldı.

Ceza Muhakemesinin Tüm Boyutları Ele Alındı

Teorik bilginin uygulamayla harmanlandığı seminer boyunca ceza muhakemesi sürecinde müdafiin konumu, yakalama ve gözaltı usulleri, tutuklama ve arama tedbirleri, çocuk ceza hukuku uygulamaları, seri muhakeme usulü ve hukuka aykırı deliller gibi kritik başlıklar detaylıca işlendi. Eğitim programı, katılımcıların pratik kazanması amacıyla düzenlenen kurgusal duruşma çalışmaları ve CMK sistem tanıtım oturumlarıyla son buldu.

Adalete Erişim Güvencesi Olarak Görürdü

Seminerin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Emre Öktem, Özkan Yücel’in Türkiye genelinde 30’dan fazla baroda verilen CMK eğitimlerinin mimarlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Özkan Yücel, yol arkadaşımız, başkanımız ve hak savunucusuydu. Hayatını avukatlık mesleğine adadı. CMK görevlendirmelerini hiçbir zaman yalnızca bir gelir kapısı olarak görmedi, yurttaşın adalete erişim hakkının en önemli güvencelerinden biri olarak değerlendirdi. Sizlerden beklentimiz, onun bu hak savunuculuğu anlayışını mesleğinizde yaşatmanızdır' dedi.

Cesaretiyle Yaşamaya Devam Edecek

Kapanışta düzenlenen sertifika töreninde söz alan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz ise Özkan Yücel’in bıraktığı mirasa dikkat çekerek, 'Bir insanın son nefesini vermesi yalnızca bedenen aramızdan ayrılmasıdır. Özkan bizim için böyleydi, sözleriyle, yaptıklarıyla ve cesaretiyle yaşamaya devam ediyor. O demokrasiye, insan haklarına, kadın haklarına ve özgürlüklere adanmış gerçek bir mücadele insanıydı' dedi. Sözlerinin devamında CMK Eğitim Grubu'nun yıllardır büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Yılmaz, hiçbir karşılık beklemeden Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veren tüm kolaylaştırıcı avukatlara teşekkür etti. Seminer, eğitimi başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

