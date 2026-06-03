Son Mühür- Unutulmaz şair Ahmed Arif, Konak Belediyesi tarafından Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen “Leylim... Ahmed Arif” etkinliği ile anıldı.

“Hasretinden Prangalar Eskittim”

Türk edebiyatının unutulmaz şairin vefatının 35’inci yılı anısına gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ozan Ünal’ın şarkıları, Özgür Zeybek ve Celal Güzelses’in anlatımı ve şiir performansları yer aldı. Programa katılanlar arasında bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasının sonunda Ahmed Arif’in “Hasretinden Prangalar Eskittim” şiirini başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanlarına ithafen okudu.

Programa katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bu akşam burada memleketin acısını kendi yüreğinde taşıyan bir insanı, bir vicdanı selamlamak için bir aradayız. Ahmed Arif’i konuşmak demek biraz da bu ülkenin hikayesini konuşmak demek. Çünkü onun dizelerinde yalnızca şiir yok. Bir çocuğun açlığı, bir işçinin alın teri, bir mahpusun özlemi ve bir halkın direnme gücü var. Ve bütün bunların ortasında ne olursa olsun tükenmeyen bir umut var. O

nun sesi Anadolu’nun dağlarından, Mezopotamya’nın sıcak toprağından, ekmek kavgası veren insanların yüreğinden geliyor. Ve o ses bugün hala bizimle konuşmaya devam ediyor. Ahmed Arif’in ardından baktığımızda görüyoruz ki bazı insanlar bizi terk etse de aslında gitmiyorlar. Onlar bir şarkının, bir şiirin, bir meydanın içinde kalıyorlar” dedi.