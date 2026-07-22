Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Mavi Kapak’ kampanyası kapsamında Mavişehir ve Yalı mahalle muhtarlıkları toplam 550 kilogram plastik kapak topladı. Toplanan kapaklar geri dönüşüme gönderilerek engelli bireyler için tekerlekli sandalyeye dönüştürülecek.

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mavi Kapak’ kampanyası ilçe genelinde sürüyor. Kampanyaya son olarak Mavişehir Mahalle Muhtarlığı 350 kilogram, Yalı Mahallesi Muhtarlığı ise 200 kilogram plastik kapak bağışında bulundu. Toplanan 550 kilogramlık atık, belediye ekiplerince teslim alındı.

Her bir ton kapağa iki tekerlekli sandalye

Kampanya, ilçe genelindeki kültür merkezleri, mahalle merkezleri, anaokulları ve muhtarlıklarda bulunan 100 ayrı toplama noktası üzerinden yürütülüyor. Toplanan her türlü plastik kapak, lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Proje modeline göre:

Geri dönüşüme kazandırılan her 1 ton kapak karşılığında 2 adet tekerlekli sandalye temin ediliyor.

Sandalyeler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen engelli vatandaşlara teslim ediliyor.

Kampanya kapsamında şu ana kadar toplanan kapaklarla 3 adet tekerlekli sandalye sağlandı.

Ayrıca iki hayırsever vatandaş da projeye doğrudan tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Başkan Ünsal’dan destek çağrısı

Plastik atıkların çevreye verdiği zarara değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin hem çevre koruma hem de sosyal yardım amacı taşıdığını belirtti.

Ünsal yaptığı açıklamada, "Plastik atıklar doğada yüzyıllar boyunca kalıyor. Mavi Kapak kampanyamızla bu atıkları geri dönüştürürken engelli vatandaşlarımızın hayatına katkı sağlıyoruz. Katkıda bulunan tüm muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.