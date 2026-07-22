Fethiye'de ormanlık alanda başlayan alevler yerleşim bölgelerine yaklaşırken bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürerken yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

MUĞLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın konumda başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir sahaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi.

MUĞLA YANGIN OLAYI NEDİR?

Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınındaki yangına 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personel müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin çevre alanlara sıçramasını önlemek için havadan ve karadan koordineli bir çalışma yürütüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DURUM NEDİR?

Ekiplerin Fethiye'deki alevlere havadan ve karadan müdahalesi kesintisiz sürdürülüyor. Yangının yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşmasını engellemek amacıyla söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme ise sürüyor.

BAŞKA HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Muğla dışında aynı gün farklı şehirlerde de orman yangınları meydana geldi:

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın yerleşim yerlerine yaklaştığı için bazı evler tahliye edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahaleyi sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarında 9 itfaiye aracı, 4 Orman İşletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel görev yaparken bölge için hava desteği de talep edildi.