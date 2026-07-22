Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a makamında ziyarette bulundu. Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, görüşmenin samimi bir ortamda yapıldığı ifade edilirken, Karşıyaka'nın geleceğine yönelik birçok başlık üzerinde durulduğu belirtildi.

Yönetim kurulu, Başkan Tugay'ın Karşıyaka'nın değerlerini yakından bilen bir isim olduğuna vurgu yaparak, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Zübeyde Hanım Stadı'nın son durumu üzerinde duruldu!

Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birini ise Zübeyde Hanım Stadı oluşturdu. Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Başkan Cemil Tugay'ın mevcut süreçte stat projesiyle ilgili herhangi bir aksaklık bulunmadığı bilgisini paylaştığı ifade edildi.

Buna ek olarak bundan sonraki süreçte statla ilgili gelişmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde aylık olarak takibinin yapılması ve Karşıyaka camiasının düzenli şekilde bilgilendirilmesi konusunda ortak görüş oluştuğu ifade edildi.

Kulübün ihtiyaçları ve gelecek projeleri!

Görüşmede sadece stat projesi değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik beklentileri de gündem maddelerini oluşturdu.

Kulüp yönetimi, Başkan Tugay'ın çözüm odaklı yaklaşımı ve iş birliğine açık tutumundan memnuniyet duyduklarını belirterek, kulübün gelişimine katkı sunacak konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

"İş birliği sürecek"

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada kulübün hak ettiği güçlü geleceğe varması için kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.