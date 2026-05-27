Son Mühür/Selda Meşe- 60 yaş üstü Karşıyakalı vatandaşların aktif, sağlıklı ve bilinçli yaş almalarına katkı sağlayan üniversite, yoğun geçen bir dönemin ardından öğrencilerine unutulmaz bir kapanış programı yaşattı.Hayat boyu öğrenme felsefesiyle yola çıkan çınarlar; Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sahne performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Yaratıcı drama dersi alan öğrencilerin sergilediği özgün gösteriyle başlayan etkinlik,ritim dersi öğrencilerinin keyifli müzik dinletisiyle devam ederek halk oyunları dersi alan kursiyerlerin sergilediği muhteşem dans gösterisiyle sona erdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Büyük bir kararlılıkla eğitimlerini sürdüren ve bugün harika performanslara imza atan tüm büyüklerimizi yürekten kutluyorum. Bu anlamlı projenin başarıyla yürütülmesine değerli katkılar sunan Ege Geriatri Derneği’ne, bilgi ve emeklerini karşılıksız paylaşan tüm gönüllü eğitmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm büyüklerimize hayat boyu öğrenme yolculuğunda başarılar diliyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

