Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım kuruluşları, Kurban Bayramı boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar kapsamında vatandaşlara yüzde 50 indirimli ulaşım hizmeti sunacak. İZBAN hattında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında bayram süresince ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Kurban Bayramı için özel tarifeler

Otobüsler

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT, Kurban Bayramı süresince uygulanmak üzere özel ulaşım sefer planlaması oluşturdu.

Metro

İzmir Metro’da 25-26 Mayıs tarihlerinde seferler 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 06.30-20.00 arasında 5 dakikada bir, 20.00-00.20 saatleri arasında ise 10 dakikada bir gerçekleştirilecek. 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise metro seferleri 06.00-12.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 12.00-20.00 arasında 7,5 dakikada bir ve 20.00-00.20 arasında 10 dakikalık aralıklarla düzenlenecek.

Tramvay

Konak Tramvayı’nda 25-26 Mayıs tarihlerinde seferler günün farklı saatlerinde 6 ila 12 dakika aralıklarla düzenlenecek. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise tramvay seferleri 7,5 ila 12 dakikalık aralıklarla hizmet vermeyi sürdürecek.

Karşıyaka Tramvayı Flamingo hattında 25-30 Mayıs boyunca 06.00-07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, 07.00-22.00 arasında 12 dakikada bir, 22.00-00.20 saatleri arasında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Çiğli Tramvayı’ndaki mavi ve kırmızı ring hatları ile Karşıyaka Tramvayı’ndaki turuncu ring hattının mevcut sefer düzeninde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Deniz ulaşımı

İZDENİZ’de 25-26 Mayıs tarihlerinde hafta içi sefer tarifesi uygulanırken, 27-31 Mayıs arasında hafta sonu sefer düzenine geçilecek. İskelelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla yedek gemiler de hazır bekletilecek. Ayrıca 27-30 Mayıs tarihleri arasında Baykuş seferleri de hizmet verecek. Urla ve Mordoğan Seferleri Bayrama Özel Düzenlendi İZDENİZ’in hafta sonlarına özel gerçekleştirdiği Urla ve Mordoğan vapur seferleri, Kurban Bayramı nedeniyle özel programla yapılacak. İlk sefer bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü başlayacak, 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri de devam edecek. Vapurlar Karşıyaka İskelesi’nden hareket ederek Konak İskelesi üzerinden Urla ve Mordoğan’a ulaşacak. Urla dönüş seferi saat 19.00’da başlayacak ve vapur 20.10’da Konak’a, 20.30’da Karşıyaka’ya varacak. Mordoğan hattında ise vapur Karşıyaka’dan 08.10’da, Konak’tan 08.30’da hareket edecek, dönüş seferi ise saat 19.00’da yapılacak.