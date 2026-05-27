İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen Yürüyüş Türkiye Şampiyonası, Aydınlı atletlerin gövde gösterisine sahne oldu. İnciraltı Kent Ormanı’nda zorlu parkurda ter döken sporcular, biri altın iki madalyayla kente döndü. U20 kategorisinde yarışan Şerife Berra Güven podyumun en üst basamağına çıktı.

Altın madalyayı kaptı

Şampiyonanın en çekişmeli mücadelelerinden biri U20 kadınlar 5 kilometre kategorisinde yaşandı. Aydın adına piste çıkan Şerife Berra Güven, yarışın başından itibaren kontrolü elinde tuttu. Rakiplerine geçit vermedi. Tempoyu sürekli artıran genç atlet, rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisini ilk sırada göğüsledi ve Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.

Güven, bu sonuçla altın madalyayı boynuna takarak kürsünün zirvesine yerleşti.

Hatice Durkaç Türkiye ikincisi oldu

Aydın ekibinin başarısı tek madalyayla sınırlı kalmadı. Büyük kadınlar 10 kilometre kategorisinde yarışan Hatice Durkaç da podyum mücadelesinin içinde yer aldı. Mesafe uzun, tempo yüksekti. Zorlu 10 kilometrelik parkurda son ana kadar temposunu koruyan Durkaç, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde edilen bu iki derece, Aydın atletizm camiasında büyük bir sevinç yarattı.

İl Müdürlüğünden tebrik mesajı

Gelen çifte zaferin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi bir açıklama yayınladı. İzmir’deki şampiyonada kenti en iyi şekilde temsil eden sporcuların performansından gurur duyulduğu belirtilen açıklamada, başarıda büyük payı olan antrenörler ve aileler de unutulmadı.

Müdürlük, madalyalı atletleri tebrik ederek kariyerlerinin devamı için başarı dileklerini iletti. Sporcular yeni uluslararası hedefler için hazırlıklarına ara vermeden başlayacak.

