Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya toplandı.

Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katılımıyla yapılan etkinlikte, Başkan Ünsal tüm çalışanlarla bir bir tokalaşarak bayramlarını kutladı. Samimi bir havada geçen buluşmada Ünsal, ekip ruhundan bahsederek, "Biz büyük bir aileyiz" mesajını verdi.

"Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için çalışıyoruz"

Karşıyaka’nın her mahallesine ulaşan hizmet zincirinin temelinde çalışanların emeği olduğunu belirten Yıldız Ünsal, birlik ve beraberlik içinde üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediye binasında yapılam etkinlikte personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Ünsal, konuşmasında, "Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizin her noktasında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için ortak bir sorumluluk ve dayanışma ruhuyla çalışıyoruz.

Her bir çalışma arkadaşımızın emeği, Karşıyaka’nın daha çağdaş, daha yaşanabilir ve daha mutlu bir kent olmasına katkı sağlıyor.

El ele yürüdüğümüz bu yolda büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Hep beraber nice bayramlar yaşamayı diliyorum"

Bayramın getirdiği manevi huzurdan bahseden Ünsal, "Birlik ve beraberliğimizin, bu güzel günlerde daha da güçlenmesi umuduyla; mesai arkadaşlarımın, ailelerinin ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Hep beraber, sağlık ve huzur ve içinde nice mutlu bayramlar yaşamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.