TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da, geride kalan sezona damga vuran golcü oyuncu Ömer Faruk'un geleceği merak konusu oldu. Sezon başında aldığı 8 aylık bahis cezası nedeniyle takımdan uzak kalan, ancak ocak ayında cezasının kaldırılmasıyla sahalara muhteşem bir dönüş yapan 26 yaşındaki santrfor, sergilediği performansla transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Formasını giydiği 16 maçta 16 gol ve 2 asist üreterek inanılmaz bir istatistiğe imza atan tecrübeli golcüye çok sayıda kulübün talip olduğu öğrenildi.

Kongre bekleniyor

Kısa sürede sergilediği skorer performansla dikkatleri üzerine çeken Ömer Faruk'un, transfer tekliflerine rağmen önceliği Karşıyaka'ya verdiği bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte mutlu olduğu ve İzmir'de kalmaya sıcak baktığı belirtilen deneyimli santrforun, başka kulüplerden gelen resmi teklifleri değerlendirmeden önce kulüpte gerçekleştirilecek olağan kongreyi bekleme kararı aldığı ifade edildi. Başarılı futbolcu, diğer teklifleri masada tutarak ilk olarak göreve gelecek yeni yeşil-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.