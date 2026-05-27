İzmir temsilcisi Karşıyaka’nın sezon başında gerçekleştirdiği en isabetli hamlelerden biri Alpay Eroğlu oldu. Yeşil-kırmızılı ekibin orta sahasındaki dinamizmi ve savunma direnciyle kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezi haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla taraftardan tam not aldı. Sezon boyunca istikrar abidesi gibi çalışan genç ön libero, sadece savunmadaki başarısıyla kalmayıp, kritik anlarda ileri uçta üstlendiği rolle de takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.

Kariyer rekorunu kırdı

Yeşil-kırmızılı formayla tam 30 müsabakaya ilk 11’de başlayan Alpay Eroğlu, toplamda 2 bin 675 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan ismi olmayı başardı. Savunmanın önünde görev almasına karşın hücum yollarında da parmak ısırtan deneyimli futbolcu, rakip fileleri tam 6 kez sarsarak kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Bu gollerin yanına 2 de asist ekleyen Alpay, takımı adına üretken bir döneme imza attı. Sezon boyunca sadece 1 kez sarı kart cezası, 1 kez de sakatlık yüzünden sahada olamayan başarılı oyuncu, yalnızca 2 maç kaçırarak büyük bir özveri örneği gösterdi. Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren Alpay'ın, kulüpteki geleceği için yeşil-kırmızılı ekibin 11 Haziran'da gerçekleştireceği kongreyi beklediği ve yeni yönetimin ardından yola İzmir ekibiyle devam etmek istediği öğrenildi.