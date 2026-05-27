Turizm sektörünün uzun süredir beklediği Kurban Bayramı dopingi, Çeşme ve Alaçatı’da yüzleri güldürdü. Tatil süresinin önceden duyurulması sayesinde tatilciler planlarını erken yaparken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge ve Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bölgedeki tesislerde bayram öncesi rezervasyonların ciddi bir ivme kazandığını açıkladı. Haziran ayı itibarıyla yaz sezonuna fiilen giriş yapan her iki merkezde de çarşı, restoran ve otellerdeki yoğunluk şimdiden hissedilmeye başlandı.

"Büyük bir kalabalık bekliyoruz"

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, tatil kararının erken açıklanmasının sektöre nefes aldırdığını ve rezervasyonların yaklaşık iki hafta öncesinden hızlandığını ifade etti. Konaklama tesislerindeki ortalama doluluk oranlarının yüzde 75 seviyelerini geride bıraktığına dikkat çeken Belge, özellikle bayramın ilk günlerinde açık olan otellerin büyük oranda dolduğunu söyledi.

Bölgedeki son durumu aktaran Belge, "Büyük bir kalabalık bekliyoruz. Hareketlilik zaten başladı" diyerek ilçedeki yoğunluğun bugünden itibaren gözle görülür hale geldiğini belirtti. Okulların 26 Haziran'da kapanacak olmasının turizm takvimini kısmen etkilediğini ve rezervasyonların günlük olarak değişkenlik gösterdiğini de sözlerine ekleyen Belge, yeni döneme dair temennilerini şu sözlerle aktardı: "Kazasız, belasız, herkes için hayırlı ve Çeşme'nin turizm sezonlarının daha da güçlendiği bir dönem olmasını diliyoruz"

Alaçatı'da rezervasyonlar tüm haftaya Yayılacak

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise bu yılki 9 günlük tatilin, geçmiş yıllara kıyasla çok daha dengeli bir turizm trafiği yarattığını vurguladı. Önceki dönemlerde yoğunluğun sadece belirli günlerde sıkıştığını hatırlatan Ünsal, "Bu kez 9 günün neredeyse tamamında yüksek doluluk görüyoruz" diyerek tatilcilerin tek parça uzun konaklamalar yerine 3'er günlük periyotlar halinde rezervasyon yaptığını, bunun da işletmeler açısından verimliliği artırdığını ifade etti.

Otellerin yanı sıra Alaçatı çarşısı ve yeme-içme sektörünün de hareketlendiğini kaydeden Ünsal, erken rezervasyon verilerinin moral verdiğini belirterek, "Sıra dışı olumsuz bir durum yaşanmazsa iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" sözleriyle yaz dönemine dair umutlu mesajlar verdi.