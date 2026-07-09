Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken rekabet artıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karara göre alt liglerde bölge takımları aynı kategoride mücadele ediyor. 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka Spor Kulübü, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Karşıyaka’nın yeni başkanı Yiğit Tusder ve ekibi futbola yatırımlarını sürdürüyor. Taraftarlar ve camia bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

“Karşıyaka’ya sol bek”

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde hazırlıklarına Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde başlayacak olan yeşil-kırmızılılar transferde düğme bastı. Kaf-Kaf, Kastamonuspor forması giyen 2003 doğumlu bek oyuncusu Gökdeniz Tandoğan’ı transfer etti. Resmi açıklamanın ve imzanı önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Basatemür’ün oyun sisteminde genç oyuncuya önemli rol ve sorumluluk düşüyor.

“Genç oyuncu gelişim gösteriyor”

Yeni sezonda takımın kimyasını ve uyumunu korumak isteyen İzmir temsilcisi, sol bek pozisyonunda görev alan Gökdeniz Tandoğan’ı transfer ederek gücüne güç kattı. 1,72 m boyundaki oyuncu hızı ve atletizmiyle dikkat çekerken hücumda arkadaşlarını asistleriyle besliyor. Bu sezon 2.Lig Beyaz Grup’ta Kastamonuspor formasıyla toplam 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle mücadele etti. Kariyerinde ise toplam 37 maça çıkan Tandoğan, 1 gol, 1 asistle oynadı. Kısa sürede gelişim gösteren oyuncu alt liglerde birçok takımın radarına girdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün genç oyunculara şans ve fırsat vermesi Tandoğan transferini hızlandırdı.