Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, tek kullanımlık içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılmasını hedeflediği bir projeyi hayata geçirdi.

Depozito kapsamındaki ambalajlarını belirlenen iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, sistem üzerinden depozito iade sürecinden yararlanabiliyor.

Peki hangi ambalajlar kabul ediliyor, DOA makinesi nasıl çalışıyor ve İzmir'deki iade noktaları nerelerde bulunuyor? İşte merak edilenler...

Depozito kapsamındaki PET şişe, cam şişe ve alüminyum içecek kutularını belirlenen iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, sistem üzerinden depozito iadesinden yararlanabiliyor.

Hangi ambalajlar iade edilebiliyor?

DOA kapsamında yalnızca depozito işareti (DOA) bulunan ve sisteme kayıtlı tek kullanımlık içecek ambalajları kabul ediliyor. Sisteme 0,10 litre ile 3 litre arasındaki PET plastik şişeler, alüminyum içecek kutuları ve cam içecek şişeleri dahil ediliyor. Ambalajların iade edilebilmesi için boş, ezilmemiş ve barkodunun okunabilir durumda olması gerekiyor. Barkodu okunamayan, ciddi şekilde hasar gören veya sistemde kayıtlı olmayan ambalajlar ise makineler tarafından kabul edilmiyor. Süt ve süt ürünleri ambalajları, karton içecek kutuları (tetrapak), deterjan ve temizlik ürünleri şişeleri, yağ ambalajları ile yoğurt kapları ise sistem kapsamında yer almıyor.

DOA makinesi nasıl çalışıyor?

İade işlemi birkaç adımdan oluşuyor. Vatandaşlar, depozito kapsamındaki boş ambalajlarını en yakın DOA iade noktasına götürerek makinenin yönlendirmelerine uygun şekilde giriş haznesine yerleştiriyor.

Makine ilk olarak barkodu okuyarak ambalajın Depozito Yönetim Sistemi'ne kayıtlı olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra sensörler yardımıyla ambalajın malzemesi, şekli ve uygunluğu doğrulanıyor.

Kontrollerin olumlu sonuçlanması halinde ambalaj kabul edilerek türüne göre ayrıştırılıyor. İşlem tamamlandıktan sonra ise depozito bedeli, sistemin uygulandığı noktaya göre dijital hesaba aktarılıyor veya kullanılabilen diğer iade yöntemleriyle vatandaşa sunuluyor.

İzmir'de DOA iade noktaları nereler?

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında İzmir'de çok sayıda iade noktası mevcut. İade makineleri marketler, üniversiteler, kamu kurumları ve çeşitli sosyal alanlarda kolay bulunabilir alanlarda konumlanmış durumda.

İzmir'deki DOA iade noktalarının bulunduğu ilçeler şöyle:

• Bornova: Ege Üniversitesi, Atkasan Atık Değerlendirme, Revomat İzmir, Bornova Turgut Reis Market

• Buca: Ahmet Yesevi Market, Yıldız Market, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi

• Karabağlar: A101 Dörtyol, BİM Kibar Mahallesi

• Karşıyaka: CarrefourSA Örnekköy Süper, BİM Örnekköy, Karşıyaka Serinkuyu Market

• Çiğli: BİM Mimar Sinan, Migros Egekent MM, A101 Yeni Mahalle

• Balçova: Fevzi Çakmak Market

• Narlıdere: Narlıdere Market

• Gaziemir: CarrefourSA Gaziemir Emlak Konutları

• Konak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark, BİM Agora

• Bayraklı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

• Menemen: Koyundere Market, Bakırçay Üniversitesi

• Menderes: BİM Cumaovası, A101 Görece

• Torbalı: Migros Torbalı MM, A101 Cemali Tuncer, ÇATOM Torbalı Şubesi, BİM Yemişlik

• Urla: BİM Cumhuriyet, Migros Besim Uyal Caddesi MM, A101 Sanayi

• Kemalpaşa: Kirazlı Caddesi Market

• Güzelbahçe: BİM Yelki, A101 Balık Hali, Migros Güzelbahçe MM

• Aliağa: CarrefourSA Hürriyet Süper, Aliağa Beyazıt Market

• Foça: CarrefourSA Foça Atatürk Mahallesi Süper, Migros Mjet Yenifoça

• Seferihisar: A101 Turabiye, BİM Camikebir

• Tire: BİM Selçuk Yolu

Vatandaşlar en güncel DOA iade noktalarına sistemin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de ulaşabilecek.

Depozito yönetim sistemi neden uygulanıyor?

Depozito Yönetim Sistemi; plastik, cam ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir ambalajların çöpe gitmesini önleyerek yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Uygulama ile çevre kirliliğinin azaltılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve Türkiye'nin sıfır atık hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.