Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, 2025-2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak istiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yola devam eden yeşil-kırmızılılar, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Takımın kimyasını ve uyumunu korumak isteyen tecrübeli teknik direktör ve ekibi kadro mühendisliği üzerine çalışmaları planlıyor. Taraftarların ve camianın bağrına bastığı Burhanettin Basatemür, 2025-2026 sezonunda takımını şampiyon yapmayı hedefliyor.

“Kaf-Kaf takımın kimyasını koruyor”

Geçtiğimiz sezon Kaf-Kaf formasını giyen forvet Ömer Faruk Sezgin ile sözleşme imzalandı. Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabında, “Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Ömer Faruk Sezgin’e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmir temsilcisi, bu sezon şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşıyaka Spor Kulübü, özlediği başarılara tekrardan kavuşmayı hedefliyor.

Yeni Başkan Yiğit Tusder ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. TFF 3.Lig’de futbolcuları takımda tutmayı başaran Basatemür, yeşil-kırmızılılarla uzun vadeli projelere imza atmak istiyor. Tecrübeli antrenörün altyapıdan A takıma yetiştirdiği oyuncuları Süper Lig takımlarına gönderiyor. Adem Yeşilyurt transferinden önemli gelir elde eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe’den kamp hakkını elde etti. Başkan Aygün Cicibaş döneminde yeşil-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini güçlendirdi.

“Karşıyaka’nın kamp programı belli oldu”

Karşıyaka Spor Kulübü, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü İzmir’de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak. Karşıyaka’da Burhanettin Basatemür yönetimindeki İzmir’deki kamp etabının ilk bölümünde genç oyuncular sahaya çıkacak. Teknik ekip altyapından yetişen oyuncuları gözlemleyip rapor tutacak. Karşıyaka Spor Kulübü, Adem Yeşilyurt’un transferinde Fenebahçe’nin Düzce de yer alan Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapma hakkını elde etti. Karşıyaka Spor Kulübü ile Fenerbahçe kulübü arasında yapılan görüşmeler sonrası Kaf-Kaf’ın Topuk Yaylası’ndaki kamp tarihi belli oldu.

Kaf-Kaf, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe’nin Düzce’deki Topuk Yaylası’ndaki kamp yapacak. Karşıyaka SK, 12 günlük kampın ardından kısa bir izin yaparak yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Karşıyaka Spor Kulübü, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde eksiklerini ve hatalarını görerek gerekli transferleri yapacak. Kaf-Kaf, Topuk Yaylasında hazırlık maçları yapacak.