Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimlerin tatil rotaları belli olurken, Gülben Ergen ezber bozan bir hamleyle herkesi şaşırttı. Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden sevilen sanatçı, arta kalan tüm zamanını Bodrum'daki evinde izole bir şekilde geçiriyor. Ergen'in bu derin sessizliğinin arkasından müzik dünyasını olduğu kadar edebiyat dünyasını da hareketlendirecek sürpriz bir proje doğdu. İkinci kitabı için kolları sıvayan başarılı isim, okurlarını bambaşka bir coğrafyanın sırlarıyla buluşturacak. Peki, Gülben Ergen yeni kitabında ne anlatıyor, o çok konuşulan güzellik sırlarını nerede keşfetti ve hayranlarını hangi sürprizler bekliyor?

GÜLBEN ERGEN NEDEN BODRUM'A GİTTİ?

Son günlerde sosyal medyada ve magazin kulislerinde Gülben Ergen'in inzivaya çekildiği sıklıkla konuşuluyordu. Başarılı sanatçı, konser koşturmacasından fırsat bulduğu her anı Bodrum'daki evinde geçiriyor. Ancak bu durum sıradan bir tatil veya dinlenme molası değil. Ergen, aslında tamamen iş odaklı, disiplinli bir kampa girdi. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ikinci kitabını tamamlamak için derin bir sakinliğe ihtiyaç duyan sanatçı, çareyi Bodrum'un huzurlu atmosferine sığınmakta buldu. Bir yandan yoğun konser takvimiyle sahne tozunu yutmaya devam eden şarkıcı, sahneden iner inmez soluğu çalışma masasında alıyor ve kelimelerle adeta dans ediyor.

GÜLBEN ERGEN'İN YENİ KİTABI NE ANLATIYOR?

Ünlü sanatçının yeni kitabının konusu da en az Bodrum'a kapanması kadar büyük ilgi görüyor. Gülben Ergen, bu kez okurlarının karşısına çok farklı ve hayat dokunan bir içerikle çıkıyor. Sanatçı, özellikle son dönemde tüm dünyanın yakından takip ettiği Uzak Doğu'nun sağlık ve güzellik felsefesini kaleme alıyor. Geçmiş dönemlerde Japonya ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği uzun seyahatler, bu kitabın temelini oluşturuyor. O topraklarda bizzat deneyimlediği, kültürün içine girerek keşfettiği doğal gençlik yöntemleri, bu yeni eserin ana hatlarını belirliyor.

UZAK DOĞU'NUN GÜZELLİK SIRLARI NELER?

Bugün arama motorlarında "Güney Kore cilt bakımı", "Japonların uzun yaşam sırrı" veya "doğal gençleşme yöntemleri" gibi aramalar rekor kırarken, Gülben Ergen bu büyük trendi kendi kişisel deneyimleriyle harmanlıyor. Yeni kitabında pürüzsüz bir cildin, doğal yollarla gençleşmenin ve sağlıklı bir yaşam sürmenin şifrelerini okurlarına sunmaya hazırlanıyor. Sadece kozmetik ürünlerin ötesine geçerek doğanın sunduğu mucizeleri ve Uzak Doğu'nun kadim ritüellerini anlatan sanatçı, kendi günlük rutinine dahil ettiği yöntemleri de şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Sağlıklı yaşam önerileriyle dolu bu yeni proje, şimdiden hem yayıncılık dünyasında hem de sanatçının geniş hayran kitlesi arasında büyük bir heyecan yarattı. Kitabın raflardaki yerini alacağı tarih ise heyecanla bekleniyor.