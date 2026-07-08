Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve U19 Milli Takımı’nda da forma giyen sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile aylar önce el sıkışan Fenerbahçe, transferi resmiyete döktü. Toplam 500 bin euro tutarındaki bonservis bedelinin yarısını daha önce peşin olarak yatıran sarı-lacivertliler, kalan 250 bin euroluk son taksiti de yeşil-kırmızılı kulübün hesabına gönderdi. Fenerbahçe ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşmeye imza atan genç futbolcu, takımıyla birlikte Avusturya’da düzenlenen yeni sezon hazırlık kampında çalışmalarına devam ediyor.

Gelen para borçlara, eski kulübüne ve peşinatlara dağıtıldı

Fenerbahçe'den gelen 250 bin euronun (yaklaşık 9 milyon TL) kulüp kasasına girmesiyle birlikte Karşıyaka yönetimi ödeme planını hızlıca devreye soktu. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, bu paranın 140 bin euroluk kısmıyla geçen sezon kulübe ciddi mali destek sağlayan eski yöneticilere olan borçları kapatarak yeni sezon öncesi güven tazeledi. Genç oyuncunun profesyonel sözleşme imzaladığı dönemdeki anlaşma gereği, bonservisin yüzde 10’luk payı olan 50 bin euro ise Adem’in yetiştiği amatör kulüp Pınargücü’ne aktarıldı. Kasada kalan 60 bin euronun ise teknik direktör Burhanettin Basatemür ile iç transferde sözleşmesi yenilenen futbolcuların peşinat ödemelerinde kullanılacağı öğrenildi.