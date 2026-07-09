Son Mühür / İzmir’in Bornova ilçesinde atık yönetiminde yeni bir yatırım için yola çıkıldı. Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Mahallesi’nde 610,88 metreküp kapasiteli "Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi" kurmak için başvurusunu yaptı. İzmir Valiliği’nce Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje kapsamında bölgedeki bitkisel atık yağların yönetilmesi hedefleniyor.

2007’den beri çalışmaları sürdürüyor

EPDK’dan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu İzin ve lisans belgeleri ile Türkiye genelinde bitkisel atık yağ toplama ve geri kazanım faaliyetlerini sürdürmekte olan sektördeki en eski, en istikrarlı ve en kurumsal firmalar arasında yer alan Kolza Biodizel, İstanbul Tuzla’da bulunan geri kazanım (biyodizel) tesisi ve ülkenin dört bir yanında bulunan ara depolama tesisleriyle hizmet veriyor. İzmir’de de Güzelbahçe Belediyesi, Buca Belediyesi, Selçuk Belediyesi başta olmak üzere pek çok belediyeyle önceki yıllarda çeşitli iş birlikleri de yapan Kolza Biodizel, 2007 yılından bu yana mutfaklardan bitkisel atık yağ toplayarak geri kazanım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek "Bitkisel Atık Yağları Topla, Karbonu Azalt" projesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin (SÜT-D) Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldü.

Işıklar Mahallesi’nde çalışılacak

Mevcut fabrika yapısında bu sayede herhangi bir ilave yapılaşma veya inşaat süreci gerektirmeden 261 metrekarelik bir alanda operasyonel faaliyetlere başlaması öngörülürken; Işıklar Mahallesi 11077 ada 2 parselde konumlanacak tesisin, toplam 522,92 metrekarelik bir sahanın içerisinde yer alması planlanıyor.

Geri kazanıma sevk edilecek

Proje kapsamında atık üreticileriyle sözleşmeler imzalanacak. Lisanslı taşıma araçlarıyla toplanan bitkisel atık yağlar, tesise getirilerek fiziksel özelliklerine göre ayrıştırılacak. Katı formdaki bitkisel atık yağlar, bulundukları bidonlar içerisinde muhafaza edilecek; sıvı formdaki bitkisel atık yağlar ise uygun depolama tanklarına boşaltılacak. Mevzuat gereği atıkların tesiste kalış süresi üç ayı geçmeyecek ve ardından lisanslı geri kazanım tesislerine sevk edilecek. İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel Yerleşik Alan" sınırları içinde kalan tesis, çevre koruma süreçlerini teknolojik proses güvenliği ile birleştirecek.