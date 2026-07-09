Özellikle 3 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağladığı net kazancın asgari ücretin 3 katını aşması, finans piyasalarında büyük bir hareketlilik yarattı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri, 3 milyon liranın aylık getirisi kaç TL oldu ve güncel vadeli hesap faiz oranları ne durumda soruları arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilenlerin yanıtları.

Bankacılık sektöründe yaşanan faiz rekabeti, nakit birikimi olan yatırımcılar için oldukça cazip fırsatları beraberinde getirdi. Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, yüksek tutarlı birikimlerin aylık kazançlarında rekor seviyelerin görülmesini sağladı. Birikimlerini risk almadan, güvenli bir limanda pasif gelire dönüştürmeyi hedefleyen binlerce kişi "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" ve "3 milyon TL aylık faiz getirisi hesaplama" başlıkları altında güncel verileri sorguluyor. Mevduat kazancının çalışan maaş referanslarını katlaması ise gözleri bankaların güncel kazanç listelerine çevirdi. İşte en çok aranan soruların detayları ve banka banka getiri oranları.

3 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ KAÇ TL OLDU?

Temmuz ayı güncel faiz verilerine bakıldığında, 3 milyon liralık bir birikimin 32 günlük vade sonunda getirdiği net kazanç bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Listede en yüksek faiz oranını sunan Anadolubank Kaptan Hesap, yüzde 44,5 faiz oranıyla yatırımcısına net 98 bin 79 TL kazandırıyor.

Mevduat faizlerinden elde edilen bu aylık kazanç, 2026 yılı net asgari ücretinin yaklaşık 3 katını geride bırakarak dikkat çeken bir pasif gelir kapısı oluşturuyor. Diğer bankalarda da getiriler genel olarak 70 bin TL ile 98 bin TL arasında seyrediyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ? TEMMUZ 2026 LİSTESİ

Yatırımcıların internet arama motorlarında sıkça sorguladığı banka banka vadeli hesap net getirileri şu şekilde sıralanıyor:

Anadolubank (Kaptan Hesap): 98 bin 79 TL

N Kolay (Aktif Bank Bono): 93 bin 29 TL

Fibabanka (Standart Vadeli): 91 bin 459 TL

TEB (Marifetli Hesap): 91 bin 295 TL

ING (Turuncu Hesap): 89 bin 775 TL

Türkiye Finans (Salkım Hesap): 89 bin 783 TL Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8 Temmuz 2026 sabahına düşüşle başladı İçeriği Görüntüle

Alternatif Bank (VOV Hesap): 89 bin 711 TL

Burgan Bank (ON Plus / Kiraz Hesap): 87 bin 913 TL

Türkiye İş Bankası (İşCep Özel): 84 bin 624 TL

Halkbank / Garanti BBVA (E-Mevduat): 78 bin 115 TL

Albaraka Türk (Anında Günlük): 71 bin 167 TL

VADELİ HESAP AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankaların ilan ettiği bu yüksek faiz oranlarından tam anlamıyla yararlanmak isteyen vatandaşların bazı kritik detayları göz önünde bulundurması gerekiyor. Bankaların sunduğu en yüksek oranlar genellikle "hoş geldin faizi", yeni müşteri kampanyaları veya dijital kanallardan ilk kez hesap açılması gibi özel şartlara bağlı kalıyor.

Bunun yanı sıra kart kullanım sözleri ya da bakiye limitleri gibi yan kriterler de elde edilecek net kazancı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcıların vadeli hesap açılışı yapmadan önce ilgili bankanın güncel kampanya koşullarını iyice incelemesi büyük önem taşıyor.