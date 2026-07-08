Son Mühür - Futbol şube yönetiminin uzun süredir yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı. Daha önce iki kez masaya oturulan 26 yaşındaki başarılı santrfor, kendisine gelen diğer teklifleri reddederek yeşil-kırmızılı kulüple sözleşme yeniledi. Geçen sezon aldığı 8 aylık ceza nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen, ancak ikinci yarıda çıktığı 16 maçta 16 gol atarak müthiş bir istatistiğe imza atan Ömer Faruk, yeni sezonda da Karşıyaka'nın en büyük gol kozu olacak.

Yıldız golcüden taraftara duygusal mesaj

Sözleşmesini yeniledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden taraftara seslenen Ömer Faruk Sezgin, Karşıyaka'ya olan bağlılığını duygusal bir dille aktardı. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazen rakamlar bir sayıdan ibaret değildir. 1912 bir ülkünün bir sevdanın miladıdır. Yeşil inancın, kırmızı mücadelenin adıdır. Armanın ağırlığını taşımak yürekli insanların işidir. Bazı formalar sadece giyilmez, hissedilir. Bazı hikayeler ise yarım kalmaz. Yeniden bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen kulübüme, yönetimimize, hocama ve her zaman yanımda olan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Şimdi zafere giden yolda hep beraber güzel anılar biriktirme zamanı..."

Dış Transferde hedef nokta takviyeler

İç transferde Erhan, Mücahit, Alpay ve Ömer Faruk'u kadroda tutarak ana iskeleti koruyan İzmir temsilcisi, gözünü dış transfere çevirdi. Yönetim, Fenerbahçe’den genç oyuncu Adem Yeşilyurt’un transferine karşılık kiralanacak 3 genç yeteneğin yanı sıra, kadroya doğrudan katkı sağlayacak 4 nokta takviye daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.