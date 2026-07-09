Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, şair ve yazar Metin Altıok’u çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Alaybey Mahallesi’nde dev bir duvar resmiyle (mural) andı. Ressam İsmail Çavuş tarafından Altıok’un şiirlerinden esinlenerek yapılan eser, şairin 33. ölüm yıl dönümünde düzenlenen resmi törenlikle açıldı. Proje, usta şairin hatırasını büyüdüğü sokaklarda yaşatmayı amaçlıyor.

Metin Altıok Sokak’taki Tahir Bor Parkı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şairin kızı Zeynep Altıok, kardeşi Meral Altıok, meclis üyeleri, muhtarlar, sanatçılar ve mahalle sakinleri katıldı.

"Kentin hafızasını görünür kılıyoruz"

Törende şairin “Uyarılar” isimli şiirini okuyan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Metin Altıok’un adını taşıyan sokakta anısını geleceğe taşımak istediklerini belirtti. Ünsal, duvar resminin sanatsal değerine ve anlamına şu sözlerle dikkat çekti:

"Onu yalnızca kitap sayfalarında değil, kentimizin belleğinde de yaşatmayı hedefliyoruz. Bir duvarı renklendirmekle kalmayan, aynı zamanda kentin hafızasını görünür kılan mural sanatı bu hedefimiz için en doğru anlatım biçimiydi. Bu eser sayesinde Metin Altıok’un temsil ettiği aydınlığı, barışı ve insan sevgisini gelecek kuşaklara aktaracağız."

Konuşmaların ardından Başkan Ünsal, ressam İsmail Çavuş ile projeye destek veren kurumların temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti.

"Sivas Madımak katliamını unutturmamak bir görevdir"

Şairin kızı Zeynep Altıok ise törende yaptığı konuşmada, adalet arayışını sürdüreceklerini ifade etti. Babasının büyüdüğü mahallede anılmasından gurur duyduğunu söyleyen Altıok, "Metin Altıok’u ve acı kaderi paylaştığı yoldaşlarını anmak, Sivas Madımak katliamını unutturmamak bir görevdir, bir sorumluluktur. Metin Altıok’u sevdiği topraklarda, mahallesinde çok güzel bir duvar resmiyle yaşatarak bizi çok mutlu ettiniz" dedi.

Törende şair Hidayet Karakuş ve meclis üyesi Ali Ekber Güneş, Metin Altıok’a ait şiirleri seslendirdi. Ressam İsmail Çavuş da duvarda kullandığı simgeler hakkında teknik bilgiler verdi.

Ayrıca şair anısına Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda açılan “Metin Altıok: Bir Acıya Kiracı Sergisi” 10 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak.