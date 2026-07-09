Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizi ve azalan su kaynaklarına karşı kent genelinde çevresel altyapıya yönelik önemli bir yatırım başlattı.

"Gri Su Geri Kazanım Projesi" çerçevesinde, belediye tesislerindeki duş ve lavabolardan gelen atık sular arıtılarak otobüs temizliği ile park-bahçe sulamasında tekrar kullanılacak.

Belediyeye ait idari binalar ve üretim tesislerinde yürütülen teknik incelemelerin sonrasında ilk pilot uygulamalar faaliyete geçirildi.

ESHOT garajında şebeke suyu kullanımı son buluyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projenin ilk adımı, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Buca Gediz Atölye ve Garajı’nda atıldı.

Tesiste kurulan geri kazanım sistemiyle, otobüs yıkama süreçlerinde şebeke suyu kullanımı tamamen sonlandırılıyor.

"Kuraklıkla mücadelede önemli bir adım atıyoruz"

ESHOT Genel Müdürlüğü Enerji ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü Serdar Tüccar, altyapı çalışmalarının sonrasında tesiste günlük 10 ton gri su potansiyeli tespit ettiklerini açıkladı. Mevcut sistemde de yıkama suyunun yüzde 80'ini yeniden kullandıklarını hatırlatan Tüccar,

"Gri suyun da sisteme dahil edilmesiyle birlikte Buca Gediz Atölye ve Garajı’nda otobüs yıkamalarında kullanılan suyun tamamını geri kazanılmış suyla karşılayabilecek duruma geleceğiz.

Böylece otobüslerin yıkanmasında şebeke suyu kullanımını tamamen ortadan kavramış olacağız. Kuraklıkla mücadelede önemli bir adım atıyoruz.

Günlük 10 ton gri suyu yeniden kullanıma kazandırarak hem su kaynaklarının korunmasına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabiliriz"

Gri suyun, tuvalet atıkları (siyah su) dışında kalan banyo, duş ve lavabo sularını kapsadığını dile getiren Yiğit Beydağ, bu atıkların kirlilik yoğunluğunun düşük olması nedeniyle biyolojik ve fiziksel olarak daha kolay arıtılabildiğini vurguladı.

Kent genelindeki su tüketim istatistiklerine vurgu yapan Beydağ, "Bu suyu yeniden kazanmak mümkün. Böylece şebekeden temin edilen suyun kullanımını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabiliriz. Bu da hem su tüketiminde hem de su maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayacaktır." dedi.

"Burada herhangi bir sağlık riski söz konusu değil"

Arıtılan suların kullanım alanları ve hijyen standartları hakkında teknik ayrıntıları aktaran Beydağ, şebekenin tamamen kapalı bir sistemle çalıştığını ve siyah su hatlarıyla hiçbir şekilde teması olmadığını söyledi.

Geri dönüştürülen suyun depolama tanklarında dezenfekte edildiğini dile getiren Beydağ, "Arıtılan su ESHOT tesislerinde otobüs yıkamada, diğer tesislerimizde peyzaj sulamalarında ve rezervuarlarda kullanılabilecek.

Burada herhangi bir sağlık riski söz konusu değil. Geri kazanılan su depolama tanklarında tutulacak ve sonrasında dezenfekte edilerek aktif olarak kullanılacak" diye konuştu.

"İzBB olarak bu sistemi uygulayan ilk kamu kurumlarından olacağız"

Büyükşehir Belediyesi, pilot uygulamanın kapsamını büyüterek Grand Plaza iştiraki olan Karşıyaka Yasemin Kafe’de ekipman montaj sürecine başladı.

Ayrıca yapımı süren Eşrefpaşa Hastanesi yeni hizmet binasının sıhhi tesisat projeleri de gri su altyapısına uygun hale getirildi.

İzmir'de başlatılan bu modelin Türkiye’deki kamu kurumlarına örnek olacağını ifade eden Yiğit Beydağ, projenin gelecek vizyonunu şu sözlerle aktardı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sistemi uygulayan ilk kamu kurumlarından biri olacağız. Bu, bir başlangıç olmasının yanı sıra önemli bir vizyonun da parçası.

İlk etapta sistemi test edeceğiz. Elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda uygulamayı yaygınlaştırmayı ve geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz."

Gri su nasıl arıtılıyor?

Belediyenin devreye aldığı yerel arıtma ünitelerinde; lavabo ve duşlardan toplanan sular ilk olarak fiziksel filtrasyon işlemlerinden geçiriliyor.

Sonrasında biyolojik arıtma, ultrafiltrasyon ve ultraviyole (UV) dezenfeksiyon aşamalarına uygulanan atık su, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tekrar kullanılabilir standartlara getirilerek depolara aktarılıyor.