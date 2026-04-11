Son Mühür / Merve Turan - Kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen “Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Üç kategoride gerçekleşen yarışmada, 6 derece ile en çok ödül Çin’in Wuxi şehrine gitti.

Diğer ödüller ise Karşıyaka, Manisa ve Saraybosna'dan katılan fotoğrafseverlerin oldu.

Uluslararası jüri eserleri titizlikle inceledi

Karşıyaka Belediyesi tarafından 12 yabancı ve 19 ulusal kardeş şehre yönelik olarak düzenlenen “Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda kazananlar belli oldu. Karşıyaka ile Türkiye ve dünyadan kardeş şehirlerini temsil eden çok sayıda fotoğrafçı, üç farklı temada objektiflerine yansıyan en iyi karelerle yarışmaya katıldı. Eserler; Prof. Dr. Cem Güzeloğlu, Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur ile Karşıyaka Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Leyla Keskiner ve Strateji Geliştirme Müdürü Cansu Altın Akel’den oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Eserler Galeri Alt’ta sergilenecek

Doğa dostu ve sürdürülebilir kent anlayışını temsil eden “Şehrin Yeşil Nefesi” kategorisinde Çin Wuxi’den katılan Cao Weijiang birinci, Wei Angang ikinci, Liu Changxiu üçüncü oldu. 7–12 yaş aralığındaki çocukların bakış açısıyla şehir manzaralarını konu alan “Çocukların Gözünden Şehir” kategorisinde yine tüm ödüller Wuxi’ye giderken; Pan Yiming birinci, Chen Ruifeng ikinci, Liu Yinuo üçüncü sırada yer aldı.

Kentlere özgü gastronomik değerlerin anlatıldığı “Bir Tabağın Hikayesi” kategorisinin birincisi ise Karşıyaka’dan Hüseyin Opruklu oldu. Saraybosna’dan Haris Karamehmedović’in eseri ikinci, Manisa’dan İsmail Aybey’in eseri ise üçüncü seçildi. Yarışmaya katılan eserler, Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binasının giriş katındaki Galeri Alt’ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca fotoğraflar dijital mecralarda da sergilenecek.

Sınırları aşan sanat köprüsü

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Kardeş şehirlerimizle kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına, bu anlamlı organizasyonu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmamıza farklı ülkelerden katılan sanatçılarla birlikte, coğrafi sınırları aşarak güçlü bir sanat köprüsü kurduk. Fotoğrafın evrensel diliyle kentlerin ruhunu, doğayla ilişkisini ve insan hikâyelerini yansıtan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren eser sahiplerini kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak sanatı ve uluslararası kültürel etkileşimi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.