İzmir'in en önemli simgelerinden biri olan Körfez'de kirlilik sorunu alarm vermeye devam ediyor. Belediye ekiplerinin teknolojik imkanlarla havadan sürdürdüğü rutin tarama faaliyetleri, deniz yüzeyindeki vahim durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Karşıyaka kıyılarında tespit edilen dış kaynaklı atık maddeler hem kent estetiğine gölge düşürürken hem de deniz canlılarının geleceğini ciddi anlamda tehlikeye atıyor. Yetkililer, giderek sıklaşan bu vakaların ardından deniz ekosisteminde geri dönüşü olmayan bir hasar oluşabileceğine dikkat çekti.

KASIM AYINDAN BERİ DOKUZUNCU VAKA

Körfez genelinde deniz yüzeyini temiz tutmak için havadan yürütülen taramalar, dış müdahalelerin boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Ekiplerin Karşıyaka açıklarında saptadığı son atık yığını, sorunun yavaş yavaş kalıcı bir hale gelmeye başladığını kanıtlıyor. Resmi verilere göre, bölgede kasım ayından bugüne kadar tam dokuz kez dış kaynaklı kirlilik kayıtlara geçti. Üstelik sadece geride bıraktığımız mart ayında aynı noktada iki ayrı atık vakası daha yaşanmıştı.

İZDENİZ'DEN UYARI GELDİ

Birbiri ardına gelen kirlilik tespitleri üzerine İZDENİZ yetkilileri konunun hassasiyetine dikkat çekti. Yüzeydeki atıkların suyun kalitesini ciddi şekilde bozduğunu anlatan yetkililer, Körfez'deki ekosistemin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmelerde, dış kaynaklı kirliliğin bu hızla devam etmesi durumunda körfezin doğal dengesinde bozulmalar olacağı ve ilerleyen yıllarda çözümü çok zor çevresel tahribatlar yaşanabileceği uyarısına yer verildi.