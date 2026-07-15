Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak, Karşıyaka ve Çiğli hatlarında işletmeyi planladığı 22 yeni tramvay aracı için süreç tamamen tıkandı. Belediye, ING Almanya’dan bulduğu dış kaynak için Hazine onayını alamayınca 3 milyar 960 milyon liralık dev ihale suya düştü.

Hazine neden onay vermedi?

Projenin önündeki en büyük engel SGK borçları oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borçlarının bir türlü yapılandırılamaması, Ankara'dan beklenen Hazine vizesinin çıkmasını engelledi. Kredi onaylanmadı.

Süreç uzadıkça uzadı. Sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan Ankara merkezli Bozankaya firmasıyla masaya oturdu. Karşılıklı anlaşmayla teminatlar iade edildi ve imza defteri bir başka bahara kalmak üzere kapandı.

Tramvay sayısı artacaktı

Aslında her şey hazır görünüyordu. Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarındaki yükü hafifletecek 22 elektrikli tren alımı için iki dev firma kıyasıya yarışmıştı. Çin merkezli CRRC Zhuzhou Locomotive firması 3 milyar 576 milyon liralık bir teklif sundu. Yerli üretici Bozankaya ise 3 milyar 960 milyon lirayla yarıştaydı.

Bu şartı yerine getiren Bozankaya ihaleyi kazandı. Şirket, 26 ay içinde teslimatları yapacaktı ve İzmir yollarındaki tramvay sayısı 60'a yükselecekti. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay yan yana gelerek kameralar önünde sözleşmeyi dahi imzalamıştı.

Narlıdere metrosu detayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu büyük alım için finansmanı ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) koruması altında, ING Almanya ile anlaşarak çözmüştü. ING Almanya, İzmir için daha önce el sıkışılmış firmalar arasındaydı. İki taraf daha önce deniz ulaşımı, raylı sistem vagon alımları ve Narlıdere metrosu gibi büyük işlerde de el sıkışmıştı.

