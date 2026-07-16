Son Mühür / Yağmur Daştan - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremleri döneminde milyonlarca bağış almasıyla dikkatleri üzerine çeken Ahbap Derneği’nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent tutuklanırken ortaya atılan iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle deprem sürecinde ‘yardım organizasyonu’ adı altında birçok kişinin mağdur edildiği öne sürülürken İzmir’den de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, derneklerine üye üreticilerin deprem zamanında Haluk Levent ile ticaret yaptığını ve dolandırıldığını öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.

“Dikkatli olmaları konusunda uyardım”

"İzmir Pazarcılar Derneği’ndeki üreticilerimizin yaşadığı mağduriyet, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana gündemimizde” sözleriyle yaşananları Son Mühür’e anlatan Acar, “Derneğimize üye çok sayıda üreticimiz var. Ahbap Derneği ve Haluk Levent, depremden sonra bu üye arkadaşlarımızla iletişime geçerek depremzedelere yardım etmek üzere ürün satın almak istediklerini belirtmiş. Ticari geçmişim nedeniyle geniş bir çevreye sahibim; sektördeki firmaların güvenilirliğini ve nasıl iş yaptığını bilirim. O dönem üyelerimiz bana ulaşıp “Haluk Levent bizden ürün istiyor” deyince ben de “Verin ama önce paranızı alın” dedim. Nedenini sorduklarında ise daha önceden gördüğüm sıkıntıları anlattım. Haluk Levent’in özellikle tekstil ve turizm sektöründeki karşılıksız çekleri daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca bu nedenle daha önce hapis yattığını da biliyorduk. O nedenle dikkatli olmaları ve ürün vermeden önce ücretini almaları konusunda uyardım” dedi.

“Haluk Levent ‘Cezaevine girersem para alamazsınız’ dedi”

Tüm uyarılarına rağmen üreticilerin Haluk Levent ile iş yaptığını ve daha sonrasında mağdur olduklarını söyleyerek kendisine yeniden başvurduklarını anlatan Başkan Acar, “Arkadaşlar bana gelip ‘Alacaklıyız, dolandırıldık’ dedi. Ne olduğunu sorduğumda ise ödeme alamadıklarını anlatıp benim yanımda Haluk Levent’i aradılar. Haluk Levent, “Ben size ödeme yapmayacak olsam telefonlara çıkmam. İstanbul’da iki daire vereceğim, ödeyeceğim. Beni şikayet etseniz ve cezaevine girsem paranızı alamazsınız” dedi. Ben de bu konuşmayı duyunca üretici arkadaşlara onu dinlemeyip savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını önerdim. Tabii bu insanlar işlerine çok büyük yatırım yapmış kişiler… ‘Ağabey, bende 25 ton peynir vardı, peynirin kilosu 200 lirayken bu adam bize 300 lira para verince gidip yıllarca çalıştığımız peynircilerden stok aldık’ dediler. İlk alımlarda 5 milyonluk mal alıyor ve bunun 2 milyonunu ödüyormuş. Bu ödemeyi gören üreticide de zamanla güven oluştu. Tabii onların yanında işi fırsata çevirmeye çalışan kişiler de var… Bir de üreticiler ‘Bu adam Haluk Levent, ünlü. Ürünleri deprem için istiyor’ diyerek aldanmış” diye konuştu.

“İzmir’de yaklaşık 180 milyonluk mağduriyet var”

Bu süreçte Haluk Levent’in üreticileri sürekli arayarak deprem bölgesine ürün istediğini ve ‘Çek ile ödeme yapacağım’ dediğini ileri süren Başkan Acar, şunları anlattı: “Üreticilere, iş insanlarının kendilerine yardım ettiğini söylüyor. İş insanları da çek yazmaya başlıyor ama Haluk Levent o çekleri derneğin adına kullanıyor. Derneklerde her yıl yönetim kurulu başkanı ve istenirse bir başkan vekiline para işleri için tam yetki verilir. O da elindeki yetkiye dayanarak istediğini yapmış. İzmir’de özellikle peynir ve zeytinci esnafın ciddi mağduriyeti var. Yaklaşık 180 milyon liralık bir para söz konusu. Bu insanlar paralarını alamadı. Yargıya gitmemelerinin nedeni ise tehdit edildiklerini söylemeleri. Çünkü Haluk Levent sürekli ‘Tutuklanırsam para alamazsınız’ dedi.”

“Maneviyatları da zedeledi”

6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve tüm Türkiye’nin tarifsiz acılar yaşadığını hatırlatan Acar, “O acıları dindirmek için hepimiz bir şekilde kenetlendik. Fakat bu kişilerin yönlendirmesiyle AFAD ve Kızılay linç edilmeye, devletin kurumları pasivize edilmeye çalışıldı. Halbuki AFAD da Kızılay da bu ülkeye çok uzun süredir hizmet veren çok köklü kuruluşlar. İnsanları bu köklü kuruluşlar yerine bu tarz ‘sicili bozuk kuruluşlara’ yönlendirmeye çalıştılar. Ahbap'ın yaptığı işler o kadar çok şişirilmeye çalışıldı ki… Baktığımızda, o kadar çok yardım alan Ahbap, AFAD’ın yaptığı hizmetlerin sadece yüzde 3’ünü yapmış. Ne yazık ki yapılan yardımların büyük kısmı yerine ulaşmadı. Bunun üzerine de piyasadaki tüccarı ‘3 liralık peyniri 5 liraya alıyoruz’ diyerek kandırdılar. Haluk Levent, insanların sadece bağışlarını almadı, insanımızın maneviyatını da zedeledi” dedi.

“Bir insan bu kadar vicdansız olamaz”

Son olarak, “İnsanlarımız bundan sonra bir hayır yapacağı zaman eğer tam anlamıyla bir birliktelik olmayacaksa bunun en büyük nedeni Haluk Levent ve onlar gibiler” sözleriyle tepkisini dile getiren Acar, “100’ün üzerinde insan bu işin içine bilerek girdi; tabii bilmeyerek girenler de var, ben onları da mağdur olarak görüyorum. Bazı sanatçılar da çıkıp ‘Burada devlet yok, Ahbap var’ demelerine çok üzülmüştük. Bu kişi ‘kahraman’ sıfatına bürünüp insanların deprem anındaki hassas duygularıyla oynadı. Devlet teyakkuza geçmişken çeşitli oyunlar çevrilmeye çalışıldı. Devletimiz de bu oyunu fark edip incelemelerini yaptı. İzmir’de çoğu insanı uyarmama rağmen çok büyük mağduriyet ortaya çıktı; uyarmasam belki de bu mağduriyet daha da büyüyecekti. Türkiye’de yüz yılın afetini yaşadık, Ahbap ve Haluk Levent afette yüz yılın vurgununu yaptı. Bir insan bu kadar vicdansız olamaz” diye konuştu.