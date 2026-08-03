Son Mühür- Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci, yazar İsmail Sivri’nin vefat etmesinin 19. yılında Alsancak’taki anıtının önünde törenle anıldı. Duygu dolu anlarda Sivri’nin gazetecilik hayatı ve bıraktığı miras vurguandı.

Gazeteciler camiası toplandı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, önceki dönem İGC Başkanı Misket Dikmen, gazeteci Erdal İzgi ile İsmail Sivri'nin ailesi, dostları ve çok sayıda gazeteci anma törenine katılım sağladı.

“Kimsenin kalbini kırmadı”

Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel İsmail Sivri’nin temiz kalbnden söz ederek “İsmail Sivri, cemiyetimiz için anılan ve aranan bir başkanımız. 14 yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı, kimsenin kalbini kırmadı. Düzgün, mütevazı, herkese örnek olan davranış biçimiyle iz bıraktı. Ben mesleğe başladığımda İsmail Sivri cemiyet başkanıydı ve çok büyük katkıları oldu. Türkiye’de çok sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Ben İsmail Sivri’yi özgürlük adına, gazetecilik adına, demokrasi adına, insan hakları adına anıyorum. Onu namuslu, güler yüzlü insanların olduğu bir Türkiye’yi yaratma mücadelesinde onurlu bir gazeteci olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi ki bu dünyadan İsmail Sivri geçmiş”

İsmail Sivri'nin önemli yaşamından bahseden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu "19 yıl sonra hâlâ bu kadar sevgiyle ve duygu dolu anılması çok kıymetli. İyi ki bu dünyadan İsmail Sivri geçmiş. İzmir'e, gazeteciliğe ve ihtiyaç duyan herkese sevgisini, emeğini ve cömertliğini bıraktı" ifadelerini kullandı.

“Bunca yıl bize verdikleriyle yolumuza devam ettik”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İsmail Sivri’nin meslek hayatında kendisine kattığı deneyimleri anlatarak “Çok şanslıyım çünkü ondan feyz alarak mesleğe başladım. Her haberimi düzeltir, her gün yeni bir ufuk açardı. İsmail Abi’yle beraber bu mesleği yaparken, bu mesleğe adım attığım yıllarda bunun büyük şans olduğunu pek anlayamamıştım. Ama yıllar içinde onun yanında olmak, onun eğitiminden geçmek, bana yol göstermesi çok kıymetliydi. Bunca yıl bize verdikleriyle yolumuza devam ettik” dedi.

“Ondan çok şey öğrendim”

Geçmiş dönem İGC Başkanı Misket Dikmen ise “19 yıldır burada, dostlarının samimi bir şekilde duygularını paylaştığı bir ortamdayız. Herkes yitirdiği, yaşamında yeri olan insanlarını anarken yüzüne bir hüzün oturur ya ben İsmail Sivri'yi anarken yüzüme bir gülüş oturur. Onun enerjisinin bütün ruhumu sardığını düşünürüm. Bir araya geldiğimizde söylediği her cümleden bir ders çıkarmaya çalışırdım. Çok şey öğrendim. Çok konuda da yol gösterici oldu. 19 yıldır ona dair duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Her seferinde de yeni bir şeyler keşfediyorum. Gülüşü insanları bu kadar kucaklayan çok ender kişi tanıdım. Onların başında gelen de İsmail Sivri’dir. Her zaman saygıyla, özlemle, minnetle anıyorum kendisini.” diye konuştu.

“Çocukları düşünmeye sevk edelim”

Önceki dönem Konak Belediye Başkanı Gazeteci Erdal İzgi hayata geçirilmesini istediği atölyeden bahsederek “Küresel ve ülkesel çöküşün devam ettiği; insani, vicdani, adli, hukuki, içtimai, iktisadi ve mesleki değerlerin de her gün kaybolduğu bir dönemde İsmail Sivri'yi unutmak mümkün değil. Rahmetli hem benim hocamdı hem babamdı. Hem yol arkadaşımdı hem beni ufacıkken yanına aldığı cemiyette başkanımdı. Rahmetle anıyorum. Rahmetli her zaman ‘Konuşma Erdal, uygula’ derdi. Onun felsefesini, ilkelerini yaşatmak adına İsmail Sivri Düşünme Atölyesi’ni yaşama geçirelim. Çocukları düşünmeye sevk edelim” ifadelerini kullandı.

“Değişmeyen tek şey onun özlemi”

İsmail Sivri’nin kızı Hatice Hikmet Sivri törene katılanlara teşekkür ederek “19 yıldan beri burada çok duygusal anlar yaşıyorum. Söylenen şeyleri ben 48 yıl evde yaşadım. Yol göstericiliğini, sarılışını özlüyorum. Atatürk sevgisi başta olmak üzere bize öğrettiği çok şey var. Adıyla bize bıraktığı miras ve sorumluluk büyük. 19 yıldır her şey değişiyor olabilir ama değişmeyen bir şey var, onun özlemi” ifadelerini kullandı.