Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de uzun süredir Karşıyaka’nın Yamanlar Mahallesi’nde yapılması tartışılan çöp tesisi gündemde. Son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Karşıyaka Yamanlar Mahallesi'nde yaklaşık 59 hektarlık alanda "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında çalışma başlatmayı planladığı duyurulmuştu. Belediye geçtiğimiz günlerde projeyle ilgili olumsuz görüş verirken halihazırda alanın 1/100 bin ölçekli planda "Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi" olarak ayrıldığını ve bölgede hayata geçirilmesi planlanan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi için daha önce irtifak hakkı talebinde bulunulduğunu hatırlatmıştı. Yamanlar’da hangi çalışmaların hayata geçeceği konusunda meraklı bekleyiş sürerken gözler bölge halkına çevrildi. Yamanlar Mahallesi Muhtarı Ferhat Serçekuş, “Yamanlar halkı hangi projeyi ister?” sorusuna yanıt verdi.

“Ormanımıza zarar vereceklerse…”

Yamanlar’da yapılması planlanan TOKİ hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını aktaran muhtar Serçekuş, “Bu bölgede bir bizon çiftliği var. Onun önünde kalan alanda böyle bir proje düşünüldüğü duyumunu aldık. Fakat bize bu konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi. Biz orman köylüsüyüz. Ormanda büyüyen insanlarız. Ormana zarar vermeyecek bir şekilde olacaksa olur; ormanımıza zarar vereceklerse TOKİ Moki istemiyoruz” dedi.

“Yerin altından su geçiyor”

Alanda yapılacağı konuşulan çöp tesisi hakkında da görüşlerini paylaşan Serçekuş, “Çöp tesisi yapılması düşünülen yer, uygun bir alan değil. Bunu Devlet Su İşleri (DSİ) de biliyor. Daha önce üniversiteler de bu alanda çalışma yaptı, onlar da aynısını söylüyor. Söz konusu yerin altından su geçiyor. Yani buraya o tesisin yapılmasının mümkünatı yok. DSİ de zaten İl İdare Kurulu Toplantısı’nda da bu projeye karşı çıkmıştı. Zamanında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından o bölgenin altından su geçtiği için çöp tesisi yapılamayacağına dair raporu var. Fakat Kocaoğlu’nun bu projeyi siyasileştirdiğini düşünüyorum, zaten öyle de devam etti. Ben Cemil Tugay’la da bu konuyu konuştum. Biliyorsunuz en son bir açıklama yaptı; Oraya çöp tesisi olmaz, yapılamaz diye. Yani o da farkında” ifadelerini kullandı.

“Karşıyaka’nın tek akciğer burası”

Köylülerin çöp tesisi yapılması iddialarına dahi oldukça tepkili olduğunun altını çizen Serçekuş, “Daha önce çöp tesisine karşı çok kez boykot yapıldı. Yine tesisi istesinler yine boykot yaparız. Hatta bu sefer çok daha fazla tepki gösteririz. Yasal olmayan bir şeyi yapmak suçtur. Burada kaç tane üniversitenin çalışması ve DSİ’nin raporları var. Evet, Manisa’da çöp fabrikası var ama İzmir gibi büyük bir şehirde yok. Bu İzmir’in ayıbıdır. Belli yerler var tabii… Mesela Torbalı’da gayet uygun yerler olduğunu duyuyoruz. Bu iş siyasetle olmaz. Buraya çöp tesisi yapılırsa aynı Harmandalı gibi olacak. Orada insanlar kanserden ölüyor. Böyle bir sistem olmaz. Zaten geçen yıl yangında çok fazla arazi kaybettik. Karşıyaka’nın tek akciğer burası. Yok çöp tesisi yok TOKİ… Onlar da buraya gelirse elimizde hiçbir şey kalmaz. Ormanlar giderse çocuklarımıza hiçbir şey bırakamayız” diye konuştu.