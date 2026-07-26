TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da kadrodan ayrılan stoper İlyas Ural'ın yeni takımı netleşti. Geçen dönemin devre arasında Mazıdağı Fosfatspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bayburtspor ile sözleşme imzaladı.

İzmir temsilcisinde 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde gelen transfer yasağı sebebiyle profesyonel lisansı iptal edilen tecrübeli futbolcu, lisansını amatöre çevirerek oynamaya devam etmişti.

İlyas Ural, yeşil-kırmızılı formayla sezonun ikinci yarısında biri play-off karşılaşması olmak üzere toplam 8 karşılaşmada sahada yer aldı.

Muharrem Tunay Meral Kahramanmaraş’a gitti

Karşıyaka ile yolları ayrılan kaleci Muharrem Tunay Meral'in de yeni adresi belli oldu. Deneyimli file bekçisi, Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaşma sağlayarak resmi imzayı attı.

Menemen FK ile hazırlık maçında eşitlik bozulmadı

Yeni dönem çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçına çıkan Karşıyaka, TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK ile Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken, Menemen FK Berke'nin attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti. Karşıyaka, maçın son bölümünde Mücahit ile skor eşitliğini yakaladı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.