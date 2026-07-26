SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Noterler Birliği tarafından yayımlanan ve noterler aracılığıyla gönderilen bazı fesih ihbarları ile cayma hakkına ilişkin bildirimlerin damga vergisine tabi tutulmasını öngören genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu. Davayı inceleyen Danıştay 9. Dairesi, söz konusu genelgenin yürütmesini durdurdu.

İşte Mahkeme Kararının Gerekçesi

Mahkeme gerekçeli kararında, '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan taksitle satış, tüketici kredisi ve ön ödemeli konut satışı sözleşmelerindeki cayma hakkı bildirimleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde düzenlenen fesih ihbarnameleri, belli şartların yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin sonlandırıldığını belirten irade beyanları, 'fesihname veya fesihname ile eşdeğer bir kâğıt' olarak değerlendirilemez satırları yer aldı.

Hukuka Uyarlık Bulunmadığına Hükmetti

Danıştay, bu nitelikteki ihbarnamelerin Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Kararın ardından TBB’den yapılan açıklamada, 'Sözü edilen yürütmenin durdurulması kararını kamuoyunun ve avukat meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız' denilerek hukuki zafer duyuruldu.