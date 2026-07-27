Son Mühür - Hafta sonunu yağışlı havanın etkisi altında geçiren İzmir’de yeni haftayla birlikte yağış kenti terk ediyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde bugün yağış beklenmezken, bulutların çekilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissettirilir şekilde artacak. İl genelinde ortalama sıcaklıkların 36 ile 37 derece arasında olması öngörülürken, nem ve güneşin etkisiyle gün ortasında havanın oldukça sıcak geçeceği tahmin ediliyor.

İç kesimler için 'aşırı sıcak' uyarısı

Sıcaklık artışının en yoğun hissedileceği noktalar ise kentin iç kesimlerindeki ilçeler olacak. Özellikle Tire ve Bayındır çevrelerinde termometrelerin gün içerisinde 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Dik gelen güneş ışınları ve yüksek sıcaklık nedeniyle uzmanlar, kentin iç kısımlarında yaşayan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça uzun süre dışarıda kalmamalarını tavsiye ediyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 27 Temmuz 2026

Aliağa: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.

Balçova: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C'ye ulaşacak.

Bayındır: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, sıcaklık 40°C olacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Bergama: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek.

Beydağ: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C olacak.

Bornova: Sıcak hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Buca: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 36°C'ye ulaşacak.

Çeşme: Az bulutlu bir gökyüzüyle sıcaklık 30°C olacak.

Çiğli: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 35°C olacak.

Dikili: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32°C olacak.

Foça: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31°C olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 36°C olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 33°C olacak.

Karaburun: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34°C olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C olacak.

Kınık: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 38°C olacak.

Kiraz: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 37°C olacak.

Menderes: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C olacak.

Menemen: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 36°C olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak.

Seferihisar: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 36°C olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 35°C olacak.

Tire: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 40°C olacak.

Torbalı: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 38°C olacak.

Urla: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.