Son Mühür / Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, çocukların yazlarına hem beceri hem de neşe katıyor. Karşıyakalı çocuklara yaz kursları kapsamında oryantiring eğitimi veriyor. Eğitimler İzmir Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle verilirken çocuklar da doğa ve strateji sporu oryantiringi keyifli bir ortamda eğlenerek öğreniyor.

6 haftalık eğitim programı

Her Çarşamba günü Zühtü Işıl Spor Salonu’nda kurslarda, yaş gruplarına göre iki ayrı seansta eğitim veriliyor. Toplam 40 öğrencinin devam ettiği 6 haftalık eğitim programının ilk üç haftası geride kalırken sıfırdan başlayan eğitim programında teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve eğlenerek öğrenme temelli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Koşu ve yürüyüş aktiviteleriyle fiziksel gelişimleri desteklenen katılımcılar, oryantiring yarışmalarında kullanılan elektronik kontrol sistemi (SportIdent) hakkında da uygulamalı eğitim alıyor. Eğitim sürecinin ardından ise eğlenceli bir turnuva çocukları bekliyor.

“Eğlenerek beceri kazanıyorlar”

“Çocuklarımızın yaz tatillerini hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen nitelikli aktivitelerle geçirmeleri için pek çok branşta kurslar düzenliyoruz” mesajı veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “İzmir Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediğimiz bu kurs sayesinde çocuklarımız, harita okumadan stratejik düşünmeye kadar pek çok önemli beceriyi eğlenerek kazanıyor” dedi.

Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini güçlendireceklerini de aktaran Başkan Ünsal, “Vatandaşın sporla olan bağını güçlendirecek çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Eğitime katılan tüm çocuklarımıza ve emek veren eğitmenlerimize teşekkür ediyor, şimdiden katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.